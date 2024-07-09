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Умер бывший посол России в Гайане Стариков

Умер бывший посол России в Гайане Стариков - РИА Новости, 09.07.2024

Умер бывший посол России в Гайане Стариков

МИД России сообщил в Telegram-канале о смерти бывшего посла в Гайане Владимира Старикова. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:43

2024-07-09T11:43

2024-07-09T11:50

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МИД России сообщил в Telegram-канале о смерти бывшего посла в Гайане Владимира Старикова. "Департамент по работе с соотечественниками за рубежом МИД России с глубоким прискорбием извещает, что 7 июля 2024 года после тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса в отставке Стариков Владимир Степанович (1947 – 2024)... Стариков отличался широким профессиональным кругозором, исключительной работоспособностью, чутким отношением к людям", - говорится в сообщении. С 1984 года по окончании Дипломатической академии и до выхода в отставку в 2012 году Стариков работал на различных должностях в Центральном аппарате и загранучреждениях МИД РФ. Так, с 1992 по 1997 год он работал советником-посланником посольства России в Армении. С 1997 по 2002 год – заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ. С 2002 по 2007 год был послом РФ в Кооперативной Республике Гайана, а по возвращении в РФ - заместителем директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

справки, россия, гайана, армения, снг