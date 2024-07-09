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При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/podpole-1958409173.html
При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье
При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 09.07.2024
При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье
Удар был нанесен в ночь на вторник по базе ВСУ "Запорожская Сечь", расположенной в юго-восточной части города Запорожье, в результате удара уничтожена натовская РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:58
2024-07-09T07:58
специальная военная операция на украине
запорожье
донецк
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Удар был нанесен в ночь на вторник по базе ВСУ "Запорожская Сечь", расположенной в юго-восточной части города Запорожье, в результате удара уничтожена натовская техника и до 40 военнослужащих, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Запорожье, в 21.10 (совпадает с мск - ред.) два отчётливых прилёта... Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал.. Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства", - рассказал собеседник агентства. По его предварительным данным, около 40 погибших и до сотни раненых. Лебедев отметил, что упомянутая бригада причастна к обстрелам Донецка.
https://ria.ru/20240709/marochko-1958408074.html
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запорожье, донецк, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Донецк, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье

Подполье: натовская техника и до 40 бойцов ВСУ уничтожены ударом в Запорожье

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Удар был нанесен в ночь на вторник по базе ВСУ "Запорожская Сечь", расположенной в юго-восточной части города Запорожье, в результате удара уничтожена натовская техника и до 40 военнослужащих, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Запорожье, в 21.10 (совпадает с мск - ред.) два отчётливых прилёта... Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал.. Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства", - рассказал собеседник агентства.
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По его предварительным данным, около 40 погибших и до сотни раненых. Лебедев отметил, что упомянутая бригада причастна к обстрелам Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеДонецкСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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