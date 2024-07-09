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При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье
При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 09.07.2024
При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье
Удар был нанесен в ночь на вторник по базе ВСУ "Запорожская Сечь", расположенной в юго-восточной части города Запорожье, в результате удара уничтожена натовская РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:58
2024-07-09T07:58
2024-07-09T07:58
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Удар был нанесен в ночь на вторник по базе ВСУ "Запорожская Сечь", расположенной в юго-восточной части города Запорожье, в результате удара уничтожена натовская техника и до 40 военнослужащих, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Запорожье, в 21.10 (совпадает с мск - ред.) два отчётливых прилёта... Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал.. Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства", - рассказал собеседник агентства. По его предварительным данным, около 40 погибших и до сотни раненых. Лебедев отметил, что упомянутая бригада причастна к обстрелам Донецка.
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запорожье, донецк, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Донецк, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
При ударе в Запорожье уничтожены до 40 солдат ВСУ, сообщило подполье
Подполье: натовская техника и до 40 бойцов ВСУ уничтожены ударом в Запорожье