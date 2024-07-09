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Подполье сообщило об ударе по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 09.07.2024
Подполье сообщило об ударе по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье
В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:23
2024-07-09T07:23
2024-07-09T07:51
специальная военная операция на украине
донецк
запорожье
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Согласно подполью, в 21.10 были слышны удары на юго-восточной окраине города Запорожье."Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240709/rogov-1958406682.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Запорожье, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударе по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье
Подполье: в Запорожье ударили по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка