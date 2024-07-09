https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html

Подполье сообщило об ударе по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье

Подполье сообщило об ударе по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 09.07.2024

Подполье сообщило об ударе по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье

В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:23

2024-07-09T07:23

2024-07-09T07:51

специальная военная операция на украине

донецк

запорожье

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

сергей лебедев

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Согласно подполью, в 21.10 были слышны удары на юго-восточной окраине города Запорожье."Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240709/rogov-1958406682.html

донецк

запорожье

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донецк, запорожье, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, сергей лебедев, в мире