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Подполье сообщило об ударе по Николаевской области - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/podpole-1958403857.html
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области - РИА Новости, 09.07.2024
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области
Удар был нанесен в ночь на вторник по Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:00
2024-07-09T06:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
украина
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удар был нанесен в ночь на вторник по Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаев, прилеты. В 15 минут первого ночи, прилетело в области", - рассказал собеседник агентства. По его словам, пока нет подробностей последствий удара.
https://ria.ru/20240709/bayden-1958394907.html
николаевская область
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николаевская область, сергей лебедев, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Украина, Происшествия
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области

Подпольщик Лебедев: в ночь на 9 июля ВС России ударили по Николаевской области

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удар был нанесен в ночь на вторник по Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Николаев, прилеты. В 15 минут первого ночи, прилетело в области", - рассказал собеседник агентства.
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02:10
По его словам, пока нет подробностей последствий удара.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьСергей ЛебедевУкраинаПроисшествия
 
 
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