https://ria.ru/20240709/podpole-1958403857.html
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области - РИА Новости, 09.07.2024
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области
Удар был нанесен в ночь на вторник по Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:00
2024-07-09T06:00
2024-07-09T06:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
украина
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удар был нанесен в ночь на вторник по Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаев, прилеты. В 15 минут первого ночи, прилетело в области", - рассказал собеседник агентства. По его словам, пока нет подробностей последствий удара.
https://ria.ru/20240709/bayden-1958394907.html
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николаевская область, сергей лебедев, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Украина, Происшествия
Подполье сообщило об ударе по Николаевской области
Подпольщик Лебедев: в ночь на 9 июля ВС России ударили по Николаевской области