https://ria.ru/20240709/podpole-1958403857.html

Подполье сообщило об ударе по Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по Николаевской области - РИА Новости, 09.07.2024

Подполье сообщило об ударе по Николаевской области

Удар был нанесен в ночь на вторник по Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:00

2024-07-09T06:00

2024-07-09T06:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

сергей лебедев

украина

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удар был нанесен в ночь на вторник по Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаев, прилеты. В 15 минут первого ночи, прилетело в области", - рассказал собеседник агентства. По его словам, пока нет подробностей последствий удара.

https://ria.ru/20240709/bayden-1958394907.html

николаевская область

украина

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николаевская область, сергей лебедев, украина, происшествия