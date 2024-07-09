https://ria.ru/20240709/petriychuk-1958437999.html
Песков отказался комментировать дело Петрийчук* и Беркович*
Песков отказался комментировать дело Петрийчук* и Беркович* - РИА Новости, 09.07.2024
Песков отказался комментировать дело Петрийчук* и Беркович*
Кремль никогда не комментирует решения суда, не будет делать этого и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле драматурга... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:57
2024-07-09T10:57
2024-07-09T10:57
происшествия
россия
светлана петрийчук
евгения беркович
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кремль никогда не комментирует решения суда, не будет делать этого и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле драматурга Светланы Петрийчук* и режиссера Евгении Беркович*. "Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас", - сказал он журналистам. В понедельник 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Суд зачел время их нахождения под стражей с 6 мая 2023 года как отбытое наказание по схеме "день за день" - такой формат связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК РФ). Согласно УК РФ, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК РФ). Таким образом Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года. Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html
https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, светлана петрийчук, евгения беркович, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Светлана Петрийчук, Евгения Беркович, Дмитрий Песков
Песков отказался комментировать дело Петрийчук* и Беркович*
Песков отказался комментировать приговор суда по делу Петрийчук и Беркович
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кремль никогда не комментирует решения суда, не будет делать этого и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле драматурга Светланы Петрийчук* и режиссера Евгении Беркович*.
"Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас", - сказал он журналистам.
В понедельник 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Суд зачел время их нахождения под стражей с 6 мая 2023 года как отбытое наказание по схеме "день за день" - такой формат связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК РФ).
Согласно УК РФ, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК РФ). Таким образом Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.
Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов