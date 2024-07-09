https://ria.ru/20240709/peskov-1958562201.html
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови - РИА Новости, 09.07.2024
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Киев создает пиар-операции "на крови" и использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:07
2024-07-09T17:07
2024-07-09T18:02
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев создает пиар-операции "на крови" и использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так он ответил на реплику о том, что подобные инциденты на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями."Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую (в Киеве. — Прим. ред.). Это действительно трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО", — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента назвал иезуитской и нечистоплотной подобную методику Киева. Он добавил, что Москва намерена сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как в России, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать. Как сообщило накануне Минобороны России, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Ведомство указало, что разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО ВСУ, при этом Киев уже не впервые идет на подобные провокации.В министерстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из столицы соседней страны однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
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В мире, Киев, НАТО, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Песков: Киев организует пиар на крови и создает из трагедий фон для Зеленского