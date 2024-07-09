Рейтинг@Mail.ru
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 09.07.2024 (обновлено: 18:02 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/peskov-1958562201.html
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови - РИА Новости, 09.07.2024
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Киев создает пиар-операции "на крови" и использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:07
2024-07-09T18:02
в мире
киев
нато
украина
дмитрий песков
россия
владимир зеленский
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев создает пиар-операции "на крови" и использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так он ответил на реплику о том, что подобные инциденты на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями.&quot;Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую (в Киеве. — Прим. ред.). Это действительно трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО&quot;, — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента назвал иезуитской и нечистоплотной подобную методику Киева. Он добавил, что Москва намерена сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как в России, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать. Как сообщило накануне Минобороны России, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Ведомство указало, что разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО ВСУ, при этом Киев уже не впервые идет на подобные провокации.В министерстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из столицы соседней страны однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
https://ria.ru/20240709/peskov-1958563107.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, нато, украина, дмитрий песков, россия, владимир зеленский, павел зарубин
В мире, Киев, НАТО, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови

Песков: Киев организует пиар на крови и создает из трагедий фон для Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев создает пиар-операции "на крови" и использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Так он ответил на реплику о том, что подобные инциденты на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot, считает блогер из США
8 июля, 18:13
«

"Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую (в Киеве. — Прим. ред.). Это действительно трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента назвал иезуитской и нечистоплотной подобную методику Киева. Он добавил, что Москва намерена сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как в России, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать.
Как сообщило накануне Минобороны России, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Ведомство указало, что разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО ВСУ, при этом Киев уже не впервые идет на подобные провокации.
В министерстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из столицы соседней страны однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях
Вчера, 17:11
 
В миреКиевНАТОУкраинаДмитрий ПесковРоссияВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала