https://ria.ru/20240709/peskov-1958562201.html

Песков обвинил Киев в организации пиара на крови

Песков обвинил Киев в организации пиара на крови - РИА Новости, 09.07.2024

Песков обвинил Киев в организации пиара на крови

Киев создает пиар-операции "на крови" и использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:07

2024-07-09T17:07

2024-07-09T18:02

в мире

киев

нато

украина

дмитрий песков

россия

владимир зеленский

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев создает пиар-операции "на крови" и использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так он ответил на реплику о том, что подобные инциденты на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями."Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую (в Киеве. — Прим. ред.). Это действительно трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО", — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента назвал иезуитской и нечистоплотной подобную методику Киева. Он добавил, что Москва намерена сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как в России, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать. Как сообщило накануне Минобороны России, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Ведомство указало, что разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО ВСУ, при этом Киев уже не впервые идет на подобные провокации.В министерстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из столицы соседней страны однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

https://ria.ru/20240709/peskov-1958563107.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, нато, украина, дмитрий песков, россия, владимир зеленский, павел зарубин