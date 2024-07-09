https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву нанесет... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:13
2024-07-09T16:13
2024-07-09T16:24
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владимир зеленский
нарендра моди
дмитрий песков
индия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву нанесет сокрушительный удар по мирным усилиям по Украине, заявил, что это не так."Это не так", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данное заявление.
https://ria.ru/20240709/peregovory-1958537969.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию
Песков: визит Моди в России не угрожает мирным усилиям по Украине