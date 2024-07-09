https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html

Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию

Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024

Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву нанесет... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:13

2024-07-09T16:13

2024-07-09T16:24

россия

москва

украина

в мире

владимир зеленский

нарендра моди

дмитрий песков

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_281c893c6976f17fe42979911380c93e.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву нанесет сокрушительный удар по мирным усилиям по Украине, заявил, что это не так."Это не так", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данное заявление.

https://ria.ru/20240709/peregovory-1958537969.html

россия

москва

украина

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, в мире, владимир зеленский, нарендра моди, дмитрий песков, индия