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Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
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16:13 09.07.2024 (обновлено: 16:24 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву нанесет... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:13
2024-07-09T16:24
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владимир зеленский
нарендра моди
дмитрий песков
индия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву нанесет сокрушительный удар по мирным усилиям по Украине, заявил, что это не так."Это не так", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данное заявление.
https://ria.ru/20240709/peregovory-1958537969.html
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россия, москва, украина, в мире, владимир зеленский, нарендра моди, дмитрий песков, индия
Россия, Москва, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Индия
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию

Песков: визит Моди в России не угрожает мирным усилиям по Украине

© Фото : Адиминистрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву нанесет сокрушительный удар по мирным усилиям по Украине, заявил, что это не так.
"Это не так", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данное заявление.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, заявил Песков
Вчера, 16:03
 
РоссияМоскваУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийНарендра МодиДмитрий ПесковИндия
 
 
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