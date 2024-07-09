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Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам - РИА Новости, 09.07.2024
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16:05 09.07.2024 (обновлено: 16:18 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/peskov-1958539274.html
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам - РИА Новости, 09.07.2024
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам
В Кремле не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана западным лидерам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:05
2024-07-09T16:18
политика
виктор орбан
владимир путин
визит орбана в россию
дмитрий песков
венгрия
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана западным лидерам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы не знаем", - сказал он журналистам на вопрос, верно ли в этом письме отражена позиция Путина.На вопрос, ознакомились ли с ним в Кремле, он ответил отрицательно."Нет. Как мы могли это сделать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240709/zapadniki-1958399481.html
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политика, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию, дмитрий песков, венгрия, россия
Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию, Дмитрий Песков, Венгрия, Россия
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам

Песков: в Кремле пока не ознакомились с письмом Орбана западным лидерам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана западным лидерам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не знаем", - сказал он журналистам на вопрос, верно ли в этом письме отражена позиция Путина.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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На вопрос, ознакомились ли с ним в Кремле, он ответил отрицательно.
"Нет. Как мы могли это сделать", - сказал Песков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ПолитикаВиктор ОрбанВладимир ПутинВизит Орбана в РоссиюДмитрий ПесковВенгрияРоссия
 
 
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