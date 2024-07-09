https://ria.ru/20240709/peskov-1958539274.html

Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам

Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам - РИА Новости, 09.07.2024

Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам

В Кремле не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана западным лидерам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:05

2024-07-09T16:05

2024-07-09T16:18

политика

виктор орбан

владимир путин

визит орбана в россию

дмитрий песков

венгрия

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана западным лидерам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы не знаем", - сказал он журналистам на вопрос, верно ли в этом письме отражена позиция Путина.На вопрос, ознакомились ли с ним в Кремле, он ответил отрицательно."Нет. Как мы могли это сделать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240709/zapadniki-1958399481.html

https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html

венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию, дмитрий песков, венгрия, россия