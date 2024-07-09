https://ria.ru/20240709/peskov-1958539274.html
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам - РИА Новости, 09.07.2024
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам
В Кремле не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана западным лидерам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:05
2024-07-09T16:05
2024-07-09T16:18
политика
виктор орбан
владимир путин
визит орбана в россию
дмитрий песков
венгрия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана западным лидерам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы не знаем", - сказал он журналистам на вопрос, верно ли в этом письме отражена позиция Путина.На вопрос, ознакомились ли с ним в Кремле, он ответил отрицательно."Нет. Как мы могли это сделать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240709/zapadniki-1958399481.html
https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам
Песков: в Кремле пока не ознакомились с письмом Орбана западным лидерам