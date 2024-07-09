https://ria.ru/20240709/peskov-1958444716.html
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО - РИА Новости, 09.07.2024
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО
В Кремле не комментируют тему о якобы освобождении от несения военной службы в рядах вооруженных сил РФ граждан Индии в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:13
2024-07-09T11:13
2024-07-09T11:13
россия
индия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле не комментируют тему о якобы освобождении от несения военной службы в рядах вооруженных сил РФ граждан Индии в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы эту тему никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли увольнять и возвращать домой индийцев, проходящих военную службу в российской армии и участвующих в боевых действиях на Украине.
https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, украина, дмитрий песков
Россия, Индия, Украина, Дмитрий Песков
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО
Песков: в Кремле не комментируют тему участвующих в СВО граждан Индии