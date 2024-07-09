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Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО - РИА Новости, 09.07.2024
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11:13 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/peskov-1958444716.html
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО - РИА Новости, 09.07.2024
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО
В Кремле не комментируют тему о якобы освобождении от несения военной службы в рядах вооруженных сил РФ граждан Индии в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:13
2024-07-09T11:13
россия
индия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле не комментируют тему о якобы освобождении от несения военной службы в рядах вооруженных сил РФ граждан Индии в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы эту тему никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли увольнять и возвращать домой индийцев, проходящих военную службу в российской армии и участвующих в боевых действиях на Украине.
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россия, индия, украина, дмитрий песков
Россия, Индия, Украина, Дмитрий Песков
Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО

Песков: в Кремле не комментируют тему участвующих в СВО граждан Индии

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле не комментируют тему о якобы освобождении от несения военной службы в рядах вооруженных сил РФ граждан Индии в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы эту тему никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли увольнять и возвращать домой индийцев, проходящих военную службу в российской армии и участвующих в боевых действиях на Украине.
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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РоссияИндияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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