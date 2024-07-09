https://ria.ru/20240709/peskov-1958444716.html

Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО

Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО - РИА Новости, 09.07.2024

Песков не ответил на вопрос о якобы участии граждан Индии в СВО

В Кремле не комментируют тему о якобы освобождении от несения военной службы в рядах вооруженных сил РФ граждан Индии в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:13

2024-07-09T11:13

2024-07-09T11:13

россия

индия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле не комментируют тему о якобы освобождении от несения военной службы в рядах вооруженных сил РФ граждан Индии в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы эту тему никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли увольнять и возвращать домой индийцев, проходящих военную службу в российской армии и участвующих в боевых действиях на Украине.

https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html

россия

индия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, украина, дмитрий песков