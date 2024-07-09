Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 09.07.2024 (обновлено: 12:14 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/peskov-1958436544.html
Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу
Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу - РИА Новости, 09.07.2024
Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о произошедшем в детской больнице в Киеве, призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России, РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:54
2024-07-09T12:14
в мире
россия
киев
украина
дмитрий песков
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f67894d4df485839f23f85ec49177f4b.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о произошедшем в детской больнице в Киеве, призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России, которые исключают удары по мирным целям на Украине. &quot;Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, &lt;...&gt; в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям&quot;, — сказал он.Песков подчеркнул, что удары наносятся только по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима.Как сообщило накануне Минобороны России, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Ведомство указало, что разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО ВСУ, при этом Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В министерстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из столицы соседней страны однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
https://ria.ru/20240709/antonov-1958397365.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_47f888aef95834365360f93867436d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, анатолий антонов
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов
Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу

Песков: заявления Минобороны исключают удары по мирным целям на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о произошедшем в детской больнице в Киеве, призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России, которые исключают удары по мирным целям на Украине.
«

"Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, <...> в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям", — сказал он.

Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot, считает блогер из США
8 июля, 18:13
Песков подчеркнул, что удары наносятся только по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима.
Как сообщило накануне Минобороны России, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Ведомство указало, что разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО ВСУ, при этом Киев уже не впервые идет на подобные провокации.
В министерстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из столицы соседней страны однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
Вчера, 03:16
 
В миреРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала