https://ria.ru/20240709/peskov-1958436544.html

Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу

Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу - РИА Новости, 09.07.2024

Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о произошедшем в детской больнице в Киеве, призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России, РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:54

2024-07-09T10:54

2024-07-09T12:14

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о произошедшем в детской больнице в Киеве, призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России, которые исключают удары по мирным целям на Украине. "Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, <...> в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям", — сказал он.Песков подчеркнул, что удары наносятся только по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима.Как сообщило накануне Минобороны России, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Ведомство указало, что разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО ВСУ, при этом Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В министерстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из столицы соседней страны однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.

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Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, анатолий антонов