https://ria.ru/20240709/peskov-1958434269.html
Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, заявил Песков
Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, заявил Песков
Москва будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:47
2024-07-09T10:47
2024-07-09T10:50
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Максимально внимательно, максимально внимательно. Вы знаете, что Североатлантический альянс – это альянс, который считает Российскую Федерацию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя, и это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге", - сказал Песков.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
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в мире, москва, вашингтон (штат), нато, дмитрий песков, россия
В мире, Москва, Вашингтон (штат), НАТО, Дмитрий Песков, Россия
Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, заявил Песков
Песков: Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне