https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html

Работающим пенсионерам назвали сроки перерасчета пенсий

Работающим пенсионерам назвали сроки перерасчета пенсий - РИА Новости, 09.07.2024

Работающим пенсионерам назвали сроки перерасчета пенсий

Работающие пенсионеры получат перерасчет пенсий с учётом всего трудового стажа с 1 августа, а выплаты военным пенсионерам будут предварительно проиндексированы... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T03:22

2024-07-09T03:22

2024-07-09T03:23

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Работающие пенсионеры получат перерасчет пенсий с учётом всего трудового стажа с 1 августа, а выплаты военным пенсионерам будут предварительно проиндексированы на 5,1% с 1 октября этого года, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров - будут учтены трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы, что приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов", - сказал Ляшок. Он отметил, что размер повышения составит не более 400 рублей. При этом чем дольше пенсионер продолжает работать после оформления пенсии, тем ниже будет августовская прибавка. Она будет зависеть от стоимости пенсионного коэффициента в момент выхода на пенсию и объема страховых взносов, выплаченных работодателем. "В случае, если работающий пенсионер начал получать пенсию в этом году, и работодателем были выплачены страховые взносы в достаточном количестве, размер прибавки составит приблизительно 400 рублей. Во всех остальных случаях он будет ниже", - объяснил эксперт. Кроме того, по его словам с 1 октября также произойдет индексация пенсий военных пенсионеров. Предполагается, что она составит 5,1%, но в случае увеличения темпов инфляции эта величина может быть пересмотрена.

https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html

https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html

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общество