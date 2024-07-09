https://ria.ru/20240709/pavilon-1958242284.html

Павильон ВЭБ.РФ на выставке "Россия" посетили более 100 тысяч гостей

Павильон ВЭБ.РФ на выставке "Россия" посетили более 100 тысяч гостей - РИА Новости, 09.07.2024

Павильон ВЭБ.РФ на выставке "Россия" посетили более 100 тысяч гостей

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подвела итоги работы на Международной выставке-форуме "Россия"; за почти восемь месяцев работы экспозицию павильона № РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:00

2024-07-09T09:00

2024-07-09T09:00

выставка-форум "россия"

россия

технологии

сколково

вэб.рф (вэб)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подвела итоги работы на Международной выставке-форуме "Россия"; за почти восемь месяцев работы экспозицию павильона № 59 "Города для жизни сбываются" посетили свыше 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба госкорпорации.В павильоне представлена экспертиза группы ВЭБ в сфере городского развития. В ходе интерактивной экскурсии гости выставки могли проследить, как за последние 25 лет изменился облик городов России, как трансформировались в них различные сферы: от медицины до транспорта, и как менялась и будет меняться в ближайшем будущем жизнь российских семей благодаря российским разработкам и технологиям, которые лежат в основе изменений городской среды, говорится в сообщении.В частности, один из резидентов "Сколково" представил разработки в сфере умной и энергоэффективной вентиляции, глубокой очистки, обеззараживания и увлажнения воздуха, мониторинга и управления микроклиматом в помещениях.Одна из главных особенностей экспозиции о развитии городов – интерактивность. Сложные инфраструктурные проекты удалось представить в игровом формате. Кроме того, в павильоне госкорпорации проходили лекции ведущих российских ученых, медиков, архитекторов, интерактивные мастер-классы по урбанистке по робототехнике, научные шоу и просветительские мероприятия. За период работы в павильоне состоялось более 150 мероприятий."Павильон ВЭБа стал важной частью выставки. Городское измерение достижений страны близко и понятно каждому жителю страны. Вместе мы удивляли и вдохновляли наших гостей, давали много поводов для гордости и уверенности в будущем", – отметила генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова, слова которой приводятся в сообщении.По словам главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина, создание экспозиции павильона корпорации стало интересным опытом представления информации в интерактивном формате."Форум-выставка "Россия" не просто познакомил миллионы людей с достижениями страны, он дал ещё больше поводов ею гордиться. В своей экспозиции мы показали, как с развитием российских городов растёт качество жизни семей. Это приоритет деятельности ВЭБа, которому мы продолжаем следовать", – цитирует пресс-служба Самохина.

https://ria.ru/20240627/infrastruktura-1955946590.html

https://ria.ru/20240606/master-plany-1951112124.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, технологии, сколково, вэб.рф (вэб), выставка-форум "россия"