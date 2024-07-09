https://ria.ru/20240709/patsienty-1958615878.html

В Нижегородской области выписали 11 пациентов с ботулизмом

В Нижегородской области выписали 11 пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 09.07.2024

В Нижегородской области выписали 11 пациентов с ботулизмом

Одиннадцать нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, еще пятеро остаются в стационаре, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:31

2024-07-09T20:31

2024-07-09T20:31

нижегородская область

кострома

нижний новгород

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Одиннадцать нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, еще пятеро остаются в стационаре, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился. "По состоянию на 9 июля 16 человек с диагнозом "ботулизм" находятся под наблюдением медиков. При этом 11 из них, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 5 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах", - заявили в региональном минздраве. Ранее сообщалось, что 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, "смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной". Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

нижегородская область

кострома

нижний новгород

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нижегородская область, кострома, нижний новгород, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки