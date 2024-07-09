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Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди - РИА Новости, 09.07.2024
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16:37 09.07.2024 (обновлено: 17:42 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/oreshkin-1958552125.html
Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди
Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди
Главным результатом переговоров президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди с точки зрения экономики стала программа развития... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:37
2024-07-09T17:42
визит моди в москву
нарендра моди
владимир путин
экономика
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индия
максим орешкин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Главным результатом переговоров президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди с точки зрения экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.Встреча Путина и Моди состоялась во вторник в Кремле, в ней участвовали представители делегаций обеих стран.&quot;С точки зрения экономического взаимодействия, главным результатом переговоров стала, конечно же, согласованная программа стратегического сотрудничества между Россией и Индией, развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года&quot;, - рассказал Орешкин журналистам по итогам встречи.Он добавил, что динамика торговли между странами очень хорошая."Рост на 60% в прошлом году, до 56 миллиардов, 20% - рост в первом квартале. Цифры показывают, что развитие здесь идет очень активно. Системная работа по всем стратегическим направлениям экономического взаимодействия очень важна, и этот документ стал ключевым с точки зрения экономической повестки между двумя странами", - сказал Орешкин.
https://ria.ru/20240709/lavrov-1958561480.html
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визит моди в москву, нарендра моди, владимир путин, экономика, россия, индия, максим орешкин
Визит Моди в Москву, Нарендра Моди, Владимир Путин, Экономика, Россия, Индия, Максим Орешкин
Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди

Орешкин: итогом переговоров Путина и Моди стала программа развития до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Главным результатом переговоров президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди с точки зрения экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Встреча Путина и Моди состоялась во вторник в Кремле, в ней участвовали представители делегаций обеих стран.
«

"С точки зрения экономического взаимодействия, главным результатом переговоров стала, конечно же, согласованная программа стратегического сотрудничества между Россией и Индией, развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года", - рассказал Орешкин журналистам по итогам встречи.

Он добавил, что динамика торговли между странами очень хорошая.
"Рост на 60% в прошлом году, до 56 миллиардов, 20% - рост в первом квартале. Цифры показывают, что развитие здесь идет очень активно. Системная работа по всем стратегическим направлениям экономического взаимодействия очень важна, и этот документ стал ключевым с точки зрения экономической повестки между двумя странами", - сказал Орешкин.
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Визит Моди в МосквуНарендра МодиВладимир ПутинЭкономикаРоссияИндияМаксим Орешкин
 
 
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