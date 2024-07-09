https://ria.ru/20240709/oreshkin-1958552125.html

Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди

Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди - РИА Новости, 09.07.2024

Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди

Главным результатом переговоров президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди с точки зрения экономики стала программа развития... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:37

2024-07-09T16:37

2024-07-09T17:42

визит моди в москву

нарендра моди

владимир путин

экономика

россия

индия

максим орешкин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Главным результатом переговоров президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди с точки зрения экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.Встреча Путина и Моди состоялась во вторник в Кремле, в ней участвовали представители делегаций обеих стран."С точки зрения экономического взаимодействия, главным результатом переговоров стала, конечно же, согласованная программа стратегического сотрудничества между Россией и Индией, развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года", - рассказал Орешкин журналистам по итогам встречи.Он добавил, что динамика торговли между странами очень хорошая."Рост на 60% в прошлом году, до 56 миллиардов, 20% - рост в первом квартале. Цифры показывают, что развитие здесь идет очень активно. Системная работа по всем стратегическим направлениям экономического взаимодействия очень важна, и этот документ стал ключевым с точки зрения экономической повестки между двумя странами", - сказал Орешкин.

https://ria.ru/20240709/lavrov-1958561480.html

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визит моди в москву, нарендра моди, владимир путин, экономика, россия, индия, максим орешкин