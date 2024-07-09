https://ria.ru/20240709/orban-1958637837.html

Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров

Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров - РИА Новости, 09.07.2024

Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров

Премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее посетивший Россию и Украину в рамках "миссии мира", назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:22

2024-07-09T23:22

2024-07-09T23:22

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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее посетивший Россию и Украину в рамках "миссии мира", назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры. По его словам, "трагическая и ужасная атака на Киев" подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации конфликта на Украине, из-за чего Орбан "девять дней назад начал миротворческую миссию". "Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Только так мы сможем предотвратить разрушения еще невиданных масштабов, которые ждут нас впереди в ближайшие месяцы", - написал Орбан в соцсети Facebook*.Венгерский премьер в своем сообщении не стал касаться темы удара по детской больнице в Киеве. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

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