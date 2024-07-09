Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров
Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать переговоры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее посетивший Россию и Украину в рамках "миссии мира", назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры.
По его словам, "трагическая и ужасная атака на Киев" подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации конфликта на Украине, из-за чего Орбан "девять дней назад начал миротворческую миссию".
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"Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Только так мы сможем предотвратить разрушения еще невиданных масштабов, которые ждут нас впереди в ближайшие месяцы", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер в своем сообщении не стал касаться темы удара по детской больнице в Киеве.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
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