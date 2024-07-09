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Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров - РИА Новости, 09.07.2024
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23:22 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/orban-1958637837.html
Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров
Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров - РИА Новости, 09.07.2024
Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров
Премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее посетивший Россию и Украину в рамках "миссии мира", назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:22
2024-07-09T23:22
в мире
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее посетивший Россию и Украину в рамках "миссии мира", назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры. По его словам, "трагическая и ужасная атака на Киев" подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации конфликта на Украине, из-за чего Орбан "девять дней назад начал миротворческую миссию". &quot;Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Только так мы сможем предотвратить разрушения еще невиданных масштабов, которые ждут нас впереди в ближайшие месяцы&quot;, - написал Орбан в соцсети Facebook*.Венгерский премьер в своем сообщении не стал касаться темы удара по детской больнице в Киеве. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
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в мире, россия, киев, украина, виктор орбан, анатолий антонов, дмитрий песков, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, Россия, Киев, Украина, Виктор Орбан, Анатолий Антонов, Дмитрий Песков, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров

Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать переговоры

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее посетивший Россию и Украину в рамках "миссии мира", назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость начать мирные переговоры.
По его словам, "трагическая и ужасная атака на Киев" подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации конфликта на Украине, из-за чего Орбан "девять дней назад начал миротворческую миссию".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
2 июля, 14:01
«

"Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Только так мы сможем предотвратить разрушения еще невиданных масштабов, которые ждут нас впереди в ближайшие месяцы", - написал Орбан в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер в своем сообщении не стал касаться темы удара по детской больнице в Киеве.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot, считает блогер из США
8 июля, 18:13
 
В миреРоссияКиевУкраинаВиктор ОрбанАнатолий АнтоновДмитрий ПесковЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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