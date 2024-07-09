https://ria.ru/20240709/orban-1958609536.html
Орбан прибыл в Вашингтон на саммит НАТО
Орбан прибыл в Вашингтон на саммит НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Орбан прибыл в Вашингтон на саммит НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон, где примет участие в саммите НАТО и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран альянса, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:56
2024-07-09T19:56
2024-07-09T20:05
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон, где примет участие в саммите НАТО и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран альянса, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши."Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в американскую столицу, где примет участие в саммите НАТО, который проходит с 9 по 11 июля... Помимо программ саммита Североатлантического альянса, Виктор Орбан проведет несколько двусторонних переговоров с лидерами стран-членов НАТО", - приводит заявление Хаваши агентство MTI.О поездке в Вашингтон Орбан сообщил сразу после визита в Пекин утром в понедельник.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нато, сша, виктор орбан, венгрия, пекин, владимир путин, евросоюз
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Орбан прибыл в Вашингтон на саммит НАТО
Орбан прибыл в США, где примет участие в саммите НАТО и проведет ряд встреч