https://ria.ru/20240709/orban-1958589668.html

СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине

СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в отчете о визите в Россию главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:29

2024-07-09T18:29

2024-07-09T20:23

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в отчете о визите в Россию главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине, передает немецкое информационное агентство DPA.Документ, который цитирует СМИ, датирован 5 июля. "В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, "сейчас больше шансов" на перемирие и начало мирных переговоров", — говорится в публикации.Орбан призвал ЕС взять на себя инициативу для продвижения прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что политическое лидерство США ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании в стране.Сам же визит в Россию, который вызвал критику со стороны многих представителей ЕС, премьер объяснил негативными последствиями вооруженного конфликта на Украине для европейской экономики. "Негативные экономические последствия войны ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь наших граждан и на конкурентоспособность ЕС", — подчеркнул он.В минувшую пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".

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https://ria.ru/20240709/vengriya-1958423719.html

https://ria.ru/20240709/zapadniki-1958399481.html

https://ria.ru/20240708/otmena-1958242087.html

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