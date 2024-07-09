СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине
DPA: премьер Венгрии Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в отчете о визите в Россию главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине, передает немецкое информационное агентство DPA.
Документ, который цитирует СМИ, датирован 5 июля.
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"В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, "сейчас больше шансов" на перемирие и начало мирных переговоров", — говорится в публикации.
Орбан призвал ЕС взять на себя инициативу для продвижения прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что политическое лидерство США ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании в стране.
Сам же визит в Россию, который вызвал критику со стороны многих представителей ЕС, премьер объяснил негативными последствиями вооруженного конфликта на Украине для европейской экономики.
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"Негативные экономические последствия войны ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь наших граждан и на конкурентоспособность ЕС", — подчеркнул он.
В минувшую пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.
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Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.
В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".