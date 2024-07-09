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СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине - РИА Новости, 09.07.2024
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18:29 09.07.2024 (обновлено: 20:23 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/orban-1958589668.html
СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине
СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в отчете о визите в Россию главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:29
2024-07-09T20:23
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
шарль мишель
петер сийярто
евросоюз
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в отчете о визите в Россию главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине, передает немецкое информационное агентство DPA.Документ, который цитирует СМИ, датирован 5 июля. &quot;В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, &quot;сейчас больше шансов&quot; на перемирие и начало мирных переговоров&quot;, — говорится в публикации.Орбан призвал ЕС взять на себя инициативу для продвижения прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что политическое лидерство США ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании в стране.Сам же визит в Россию, который вызвал критику со стороны многих представителей ЕС, премьер объяснил негативными последствиями вооруженного конфликта на Украине для европейской экономики. &quot;Негативные экономические последствия войны ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь наших граждан и на конкурентоспособность ЕС&quot;, — подчеркнул он.В минувшую пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240709/vengriya-1958423719.html
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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, шарль мишель, петер сийярто, евросоюз, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Петер Сийярто, Евросоюз, Евросовет, Визит Орбана в Россию
СМИ: Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине

DPA: премьер Венгрии Орбан заявил об увеличении шансов на перемирие на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в отчете о визите в Россию главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине, передает немецкое информационное агентство DPA.
Документ, который цитирует СМИ, датирован 5 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
«

"В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, "сейчас больше шансов" на перемирие и начало мирных переговоров", — говорится в публикации.

Орбан призвал ЕС взять на себя инициативу для продвижения прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что политическое лидерство США ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании в стране.
Сам же визит в Россию, который вызвал критику со стороны многих представителей ЕС, премьер объяснил негативными последствиями вооруженного конфликта на Украине для европейской экономики.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
СМИ: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне действий Орбана
Вчера, 10:07
«

"Негативные экономические последствия войны ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь наших граждан и на конкурентоспособность ЕС", — подчеркнул он.

В минувшую пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Американский эксперт оценил мирную миссию Орбана
Вчера, 04:07
Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.
В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву
8 июля, 14:56
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанШарль МишельПетер СийяртоЕвросоюзЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
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