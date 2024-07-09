В постпредстве России объяснили, как Украину пустили на заседание СБ ООН
Соколова: РФ допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российская сторона допустила украинскую делегацию на заседание Совета Безопасности ООН по просьбе США, сообщила политкоординатор постпредства в организации Надежда Соколова в Telegram-канале.
"Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН", — рассказала она.
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"Однако изменить свое провокационное поведение пан Кислица (постпред Украины при ООН. — Прим. ред.), естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ", — подчеркнула политкоординатор.
Соколова добавила, что ни одна западная делегация не вступилась за украинцев, поскольку все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета недопустимы.
Во вторник в Совбезе ООН прошло заседание после попадания ракеты ПВО ВСУ по детской больнице в Киеве.
Ранее Минобороны сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением ракеты ПВО ВСУ, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из украинской столицы однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения ракеты ПВО ВСУ, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, разгоняемая в Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.