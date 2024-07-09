https://ria.ru/20240709/oon-1958635361.html

В постпредстве России объяснили, как Украину пустили на заседание СБ ООН

В постпредстве России объяснили, как Украину пустили на заседание СБ ООН - РИА Новости, 09.07.2024

В постпредстве России объяснили, как Украину пустили на заседание СБ ООН

Российская сторона допустила украинскую делегацию на заседание Совета Безопасности ООН по просьбе США, сообщила политкоординатор постпредства в организации... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:56

2024-07-09T22:56

2024-07-09T23:30

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российская сторона допустила украинскую делегацию на заседание Совета Безопасности ООН по просьбе США, сообщила политкоординатор постпредства в организации Надежда Соколова в Telegram-канале."Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН", — рассказала она.Как отметила Соколова, все европейские делегации прислали нормальные письма по форме. Москва не приняла прошение Киева и подчеркнула, что может допустить делегацию, только если она будет уважать практику работы Совета Безопасности и сделает нормальный запрос."Однако изменить свое провокационное поведение пан Кислица (постпред Украины при ООН. — Прим. ред.), естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ", — подчеркнула политкоординатор.Соколова добавила, что ни одна западная делегация не вступилась за украинцев, поскольку все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета недопустимы.Во вторник в Совбезе ООН прошло заседание после попадания ракеты ПВО ВСУ по детской больнице в Киеве.Ранее Минобороны сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением ракеты ПВО ВСУ, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из украинской столицы однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения ракеты ПВО ВСУ, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, разгоняемая в Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html

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в мире, украина, киев, россия, анатолий антонов, оон, вооруженные силы украины, совет безопасности оон