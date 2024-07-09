https://ria.ru/20240709/oon-1958594532.html
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве
РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН был втянут в "грязную пропагандистскую кампанию Киева", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:45
2024-07-09T18:45
2024-07-09T19:12
в мире
киев
россия
оон
василий небензя
украина
анатолий антонов
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 9 июл – РИА Новости. РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН был втянут в "грязную пропагандистскую кампанию Киева", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве."Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в Соединенных Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
https://ria.ru/20240709/raketa-1958563955.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, оон, василий небензя, украина, анатолий антонов, совет безопасности оон
В мире, Киев, Россия, ООН, Василий Небензя, Украина, Анатолий Антонов, Совет Безопасности ООН
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве
Небензя: РФ сожалеет, что СБ ООН ввязали в пропагандистскую кампанию Украины