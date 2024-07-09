https://ria.ru/20240709/oon-1958594532.html

Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве

Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024

Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве

РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН был втянут в "грязную пропагандистскую кампанию Киева", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:45

2024-07-09T18:45

2024-07-09T19:12

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ООН, 9 июл – РИА Новости. РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН был втянут в "грязную пропагандистскую кампанию Киева", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве."Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в Соединенных Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

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