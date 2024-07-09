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Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
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18:45 09.07.2024 (обновлено: 19:12 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/oon-1958594532.html
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве
РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН был втянут в "грязную пропагандистскую кампанию Киева", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:45
2024-07-09T19:12
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ООН, 9 июл – РИА Новости. РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН был втянут в "грязную пропагандистскую кампанию Киева", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве."Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в Соединенных Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
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в мире, киев, россия, оон, василий небензя, украина, анатолий антонов, совет безопасности оон
В мире, Киев, Россия, ООН, Василий Небензя, Украина, Анатолий Антонов, Совет Безопасности ООН
Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве

Небензя: РФ сожалеет, что СБ ООН ввязали в пропагандистскую кампанию Украины

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 июл – РИА Новости. РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН был втянут в "грязную пропагандистскую кампанию Киева", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot, считает блогер из США
8 июля, 18:13
«
"Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в Соединенных Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Кремль прокомментировал падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве
Вчера, 17:13
 
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