https://ria.ru/20240709/onischenko-1958507419.html

Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды

Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды - РИА Новости, 09.07.2024

Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды

Требование к вакуумным упаковкам еды следует ужесточить, такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:42

2024-07-09T14:42

2024-07-09T14:42

общество

россия

москва

нижегородская область

геннадий онищенко

российская академия образования

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Требование к вакуумным упаковкам еды следует ужесточить, такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". "Если бы этот салат развозили в открытом виде, то этого бы не произошло, потому что этот микроб не смог бы развиться в этих условиях, но это не значит, что мы должны запретить вакуумирование, наоборот, его должны развивать. Но нужно ужесточить требования", - сказал Онищенко. По его словам, бактерия ботулизма образовалась в бескислородной среде, в которой могли быть нарушены сроки реализации готового продукта и нормы температуры хранения. Академик уточнил, что вакуумирование – это способ упаковки продукта во время его доставки, когда продукт в прозрачной, пластмассовой упаковке закрывается пленкой. Этот способ сохраняет качество продукта и позволяет доставлять от места производства до потребителя. Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, нижегородская область, геннадий онищенко, российская академия образования, евразийский экономический союз