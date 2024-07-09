https://ria.ru/20240709/onischenko-1958507419.html
Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды
Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды - РИА Новости, 09.07.2024
Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды
Требование к вакуумным упаковкам еды следует ужесточить, такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:42
2024-07-09T14:42
2024-07-09T14:42
общество
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нижегородская область
геннадий онищенко
российская академия образования
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Требование к вакуумным упаковкам еды следует ужесточить, такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". "Если бы этот салат развозили в открытом виде, то этого бы не произошло, потому что этот микроб не смог бы развиться в этих условиях, но это не значит, что мы должны запретить вакуумирование, наоборот, его должны развивать. Но нужно ужесточить требования", - сказал Онищенко. По его словам, бактерия ботулизма образовалась в бескислородной среде, в которой могли быть нарушены сроки реализации готового продукта и нормы температуры хранения. Академик уточнил, что вакуумирование – это способ упаковки продукта во время его доставки, когда продукт в прозрачной, пластмассовой упаковке закрывается пленкой. Этот способ сохраняет качество продукта и позволяет доставлять от места производства до потребителя. Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, нижегородская область, геннадий онищенко, российская академия образования, евразийский экономический союз
Общество, Россия, Москва, Нижегородская область, Геннадий Онищенко, Российская академия образования, Евразийский экономический союз
Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды
Онищенко предложил ужесточить требования к вакуумным упаковкам еды
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Требование к вакуумным упаковкам еды следует ужесточить, такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России
. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве
, Нижегородской области
и Казани
. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
"Если бы этот салат развозили в открытом виде, то этого бы не произошло, потому что этот микроб не смог бы развиться в этих условиях, но это не значит, что мы должны запретить вакуумирование, наоборот, его должны развивать. Но нужно ужесточить требования", - сказал Онищенко.
По его словам, бактерия ботулизма образовалась в бескислородной среде, в которой могли быть нарушены сроки реализации готового продукта и нормы температуры хранения.
Академик уточнил, что вакуумирование – это способ упаковки продукта во время его доставки, когда продукт в прозрачной, пластмассовой упаковке закрывается пленкой. Этот способ сохраняет качество продукта и позволяет доставлять от места производства до потребителя.
Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре
, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.