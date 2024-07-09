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В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка
В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка - РИА Новости, 09.07.2024
В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка
В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:25
2024-07-09T15:25
2024-07-09T15:25
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бердянск
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка. Сотрудники "Сбера" работают на базе офисов МФЦ "Мои документы". Здесь проводят наличные и безналичные розничные операции", - написал Балицкий.По его словам, два офиса расположены в Мелитополе, один - в Бердянске. "Рад, что все больше банков начинают работать на территории Запорожской области и у жителей региона есть выбор и дополнительные возможности", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240628/sber-1956083945.html
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запорожская область, мелитополь, бердянск, евгений балицкий, сбербанк россии, сбер, в мире
Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Евгений Балицкий, Сбербанк России, Сбер, В мире
В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка
Балицкий: в Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка