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В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка - РИА Новости, 09.07.2024
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15:25 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ofis-1958524853.html
В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка
В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка - РИА Новости, 09.07.2024
В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка
В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:25
2024-07-09T15:25
запорожская область
мелитополь
бердянск
евгений балицкий
сбербанк россии
сбер
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. &quot;В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка. Сотрудники &quot;Сбера&quot; работают на базе офисов МФЦ &quot;Мои документы&quot;. Здесь проводят наличные и безналичные розничные операции&quot;, - написал Балицкий.По его словам, два офиса расположены в Мелитополе, один - в Бердянске. "Рад, что все больше банков начинают работать на территории Запорожской области и у жителей региона есть выбор и дополнительные возможности", - подчеркнул губернатор.
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запорожская область, мелитополь, бердянск, евгений балицкий, сбербанк россии, сбер, в мире
Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Евгений Балицкий, Сбербанк России, Сбер, В мире
В Запорожской области открылись три партнерских офиса Сбербанка

Балицкий: в Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка

© Фото : ПАО СбербанкОфис Сбера в ЛНР
Офис Сбера в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : ПАО Сбербанк
Офис Сбера в ЛНР. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«

"В Запорожской области открылись три первых партнерских офиса Сбербанка. Сотрудники "Сбера" работают на базе офисов МФЦ "Мои документы". Здесь проводят наличные и безналичные розничные операции", - написал Балицкий.

По его словам, два офиса расположены в Мелитополе, один - в Бердянске.
"Рад, что все больше банков начинают работать на территории Запорожской области и у жителей региона есть выбор и дополнительные возможности", - подчеркнул губернатор.
Открытие первого полноформатного отделения Сбербанка в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Донецке открыли первое полноформатное отделение Сбербанка
28 июня, 13:12
 
Запорожская областьМелитопольБердянскЕвгений БалицкийСбербанк РоссииСберВ мире
 
 
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