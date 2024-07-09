https://ria.ru/20240709/odessa-1958448968.html

Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову

Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову - РИА Новости, 09.07.2024

Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову - по мнению градоначальника, эти... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:30

2024-07-09T11:30

2024-07-09T11:38

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову - по мнению градоначальника, эти монументы являются неотъемлемой частью истории города. Об этом сообщило агентство Укринформ.Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. В ноябре прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники. "На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - приводит слова Труханова. Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан. "Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", - подчеркнул мэр. Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа. "Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур – страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", - резюмировал чиновник. .Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230414/odessa-1865364885.html

https://ria.ru/20231110/pamyatniki-1908762839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, франция, александр пушкин, геннадий труханов