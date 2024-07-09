Рейтинг@Mail.ru
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 09.07.2024 (обновлено: 11:38 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/odessa-1958448968.html
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову - РИА Новости, 09.07.2024
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову - по мнению градоначальника, эти... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:30
2024-07-09T11:38
в мире
одесса
украина
франция
александр пушкин
геннадий труханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910282952_0:434:1920:1514_1920x0_80_0_0_3608333a8edde9829ef3f0da7289fe4f.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову - по мнению градоначальника, эти монументы являются неотъемлемой частью истории города. Об этом сообщило агентство Укринформ.Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. В ноябре прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники. "На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - приводит слова Труханова. Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан. "Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", - подчеркнул мэр. Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа. "Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур – страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", - резюмировал чиновник. .Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230414/odessa-1865364885.html
https://ria.ru/20231110/pamyatniki-1908762839.html
одесса
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910282952_0:289:1920:1729_1920x0_80_0_0_18b6ddb9dfcbd2ee5af6b64cf79b36db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, франция, александр пушкин, геннадий труханов
В мире, Одесса, Украина, Франция, Александр Пушкин, Геннадий Труханов
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову

Мэр Одессы Труханов: памятники Пушкину и Воронцову нужны городу

CC BY-SA 4.0 / Wadco2 (cropped) / Odesa regПамятник А.С. Пушкину в Одессе
Памятник А.С. Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 (cropped) / Odesa reg
Памятник А.С. Пушкину в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову - по мнению градоначальника, эти монументы являются неотъемлемой частью истории города. Об этом сообщило агентство Укринформ.
Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. В ноябре прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники.
Имя Артемия Лебедева затерли с памятника в Одессе, который он придумал. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией
14 апреля 2023, 15:42
"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - приводит слова Труханова.
Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан. "Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", - подчеркнул мэр. Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа. "Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур – страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", - резюмировал чиновник.
.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Памятник Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
На Украине памятники Пушкину и Щорсу изъяли из реестра культурного наследия
10 ноября 2023, 19:05
 
В миреОдессаУкраинаФранцияАлександр ПушкинГеннадий Труханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала