Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову
Мэр Одессы Труханов: памятники Пушкину и Воронцову нужны городу
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 (cropped) / Odesa reg
Памятник А.С. Пушкину в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову - по мнению градоначальника, эти монументы являются неотъемлемой частью истории города. Об этом сообщило агентство Укринформ.
Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. В ноябре прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники.
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией
14 апреля 2023, 15:42
"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - приводит слова Труханова.
Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан. "Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", - подчеркнул мэр. Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа. "Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур – страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", - резюмировал чиновник.
.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
На Украине памятники Пушкину и Щорсу изъяли из реестра культурного наследия
10 ноября 2023, 19:05