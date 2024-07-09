https://ria.ru/20240709/obstrel-1958461095.html

Украинские войска обстреляли частный сектор в Донецке

Украинские войска обстреляли частный сектор в Донецке - РИА Новости, 09.07.2024

Украинские войска обстреляли частный сектор в Донецке

Украинские войска выпустили ракету из американской РСЗО HIMARS по частному сектору в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:16

2024-07-09T12:16

2024-07-09T12:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из американской РСЗО HIMARS по частному сектору в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Telegram-канале. "Девятого июля 2024 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлена атака по Киевскому району города Донецка, исключительно по жилому сектору. На месте происшествия представителями ДНР ВСЦКК обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО М142 HIMARS, ракета М30А1 "Шрапнельная", - говорится в сообщении ведомства. В результате обстрела повреждены по меньшей мере несколько жилых зданий. "В прошлый раз я сразу выбежал, потому что тогда трупы были. Я скорую вызывал, в милицию сообщал. Ну а сейчас побежал тоже смотреть, вдруг опять кого-нибудь… Вот от 39-го до 55-го дома, то, что я посмотрел, побиты заборы, стекла, фасады, вот ларек соседский весь в дырках", - рассказал РИА Новости хозяин одного из поврежденных домов Виктор. Как отмечают очевидцы, при обстреле никто не пострадал. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 65 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя. Повреждения получили четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240703/himars-1957209788.html

https://ria.ru/20240705/vsu-1957655595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия