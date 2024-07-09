https://ria.ru/20240709/neft-1958615460.html

Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию

Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию - РИА Новости, 09.07.2024

Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию

Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года выросли в 2 раза, составив около 90 миллионов тонн, что составляет 40% всей потребности Индии, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:26

2024-07-09T20:26

2024-07-09T20:26

экономика

цены на нефть

индия

россия

александр новак

павел зарубин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года выросли в 2 раза, составив около 90 миллионов тонн, что составляет 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Индия стала первым рынком (для российской нефти - ред.). Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн, это 40% всей потребности Индии", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Говоря об изменении динамики поставок, Новак сказал: "Ровно в 2 раза - в 2022 году было 45 миллионов тонн. А в 2021 году всего 5 миллионов тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз".

https://ria.ru/20240709/kompanii-1958495514.html

индия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, индия, россия, александр новак, павел зарубин