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Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию - РИА Новости, 09.07.2024
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20:26 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/neft-1958615460.html
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию - РИА Новости, 09.07.2024
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию
Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года выросли в 2 раза, составив около 90 миллионов тонн, что составляет 40% всей потребности Индии, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:26
2024-07-09T20:26
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года выросли в 2 раза, составив около 90 миллионов тонн, что составляет 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Индия стала первым рынком (для российской нефти - ред.). Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн, это 40% всей потребности Индии", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Говоря об изменении динамики поставок, Новак сказал: "Ровно в 2 раза - в 2022 году было 45 миллионов тонн. А в 2021 году всего 5 миллионов тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз".
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экономика, цены на нефть, индия, россия, александр новак, павел зарубин
Экономика, Цены на нефть, Индия, Россия, Александр Новак, Павел Зарубин
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию

Новак: поставки российской нефти в Индию в 2023 г выросли до 90 миллионов тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года выросли в 2 раза, составив около 90 миллионов тонн, что составляет 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Индия стала первым рынком (для российской нефти - ред.). Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн, это 40% всей потребности Индии", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Говоря об изменении динамики поставок, Новак сказал: "Ровно в 2 раза - в 2022 году было 45 миллионов тонн. А в 2021 году всего 5 миллионов тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз".
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ЭкономикаЦены на нефтьИндияРоссияАлександр НовакПавел Зарубин
 
 
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