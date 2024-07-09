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Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию - РИА Новости, 09.07.2024
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию
Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года выросли в 2 раза, составив около 90 миллионов тонн, что составляет 40% всей потребности Индии, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:26
2024-07-09T20:26
2024-07-09T20:26
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цены на нефть
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россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года выросли в 2 раза, составив около 90 миллионов тонн, что составляет 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Индия стала первым рынком (для российской нефти - ред.). Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн, это 40% всей потребности Индии", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Говоря об изменении динамики поставок, Новак сказал: "Ровно в 2 раза - в 2022 году было 45 миллионов тонн. А в 2021 году всего 5 миллионов тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, цены на нефть, индия, россия, александр новак, павел зарубин
Экономика, Цены на нефть, Индия, Россия, Александр Новак, Павел Зарубин
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию
Новак: поставки российской нефти в Индию в 2023 г выросли до 90 миллионов тонн