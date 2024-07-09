https://ria.ru/20240709/nebenzya-1958592598.html

Небензя рассказал, как можно было бы избежать трагедии в Киеве

Небензя рассказал, как можно было бы избежать трагедии в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024

Небензя рассказал, как можно было бы избежать трагедии в Киеве

Трагедии в Киеве, где ракета упала рядом с больницей, можно было избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах, сообщил постоянный... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:40

2024-07-09T18:40

2024-07-09T19:01

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ООН, 9 июл – РИА Новости. Трагедии в Киеве, где ракета упала рядом с больницей, можно было избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Россия, как напомнил Небензя, не наносит удары по гражданским объектам на Украине. Удары российских военных, тем не менее, действительно имели место быть – но по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ."Одной из целей в Киеве стал киевский завод имени Артема, одной из крупнейших предприятий концерна "Укроборонпром". Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов. И эта цель, согласно данным объективного контроля и по свидетельствам самих киевлян, была поражена", – сказал российский постпред."Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы Охматдет, есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинская ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП (международного гуманитарного права – ред.) не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах. Однако на этот момент его западные спонсоры предпочитают закрывать глаза", – добавил Небензя.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

https://ria.ru/20240709/raketa-1958563955.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html

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