https://ria.ru/20240709/nebenzja-1958605376.html

Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН

Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН - РИА Новости, 09.07.2024

Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН

Делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН во вторник, заявка Киева была составлена с грубыми нарушениями,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:37

2024-07-09T19:37

2024-07-09T19:37

в мире

украина

киев

россия

василий небензя

анатолий антонов

оон

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg

ООН, 9 июл – РИА Новости. Делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН во вторник, заявка Киева была составлена с грубыми нарушениями, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве. "Я бы хотел в открытом режиме разъяснить ситуацию вокруг участия в сегодняшнем заседании Украины. В секретариат вчера поступило письмо постоянного представителя этой страны с просьбой предоставить ей право выступить на данном заседании. Мало того, что, в отличие от всех остальных заявок, включая Польшу и Евросоюз, оно составлено с грубым нарушением сложившейся практики и не адресовано председателю Совета Безопасности, оно даже не содержит базовых протокольных формул, принятых в дипломатической практике", – сказал российский дипломат. Небензя отметил, что РФ, тем не менее, не видит никаких проблем, чтобы Украина была допущена до заседания, о чем сразу дала понять. Нужен был лишь правильно составленный запрос, что Киев так и не сделал. "Полагаю, дело в том, что им (Украине - ред.) принципиально важно показать, что они стоят выше правил, установленных в Совете Безопасности, и, в отличие от других делегаций, запрашивающихся по правилу 37, включая европейские государства, имеют право диктовать свои правила игры. Это мы как председательство допустить не можем", – добавил российский постпред. Тем не менее, РФ на правах председателя в СБ допустила участие Украины в заседании – только с учетом того, что просьбу выдвинули США, отметил Небензя. "Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком по сути чисто процедурном вопросе, как участие в заседании Совета Безопасности ООН, и даже в этом ей вынуждены руководить ее спонсоры", - подытожил он. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

https://ria.ru/20240709/nebenzya-1958601638.html

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

https://ria.ru/20240709/raketa-1958563955.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, василий небензя, анатолий антонов, оон, совет безопасности оон