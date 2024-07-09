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Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН - РИА Новости, 09.07.2024
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19:37 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nebenzja-1958605376.html
Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН
Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН - РИА Новости, 09.07.2024
Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН
Делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН во вторник, заявка Киева была составлена с грубыми нарушениями,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:37
2024-07-09T19:37
в мире
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василий небензя
анатолий антонов
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН во вторник, заявка Киева была составлена с грубыми нарушениями, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве. "Я бы хотел в открытом режиме разъяснить ситуацию вокруг участия в сегодняшнем заседании Украины. В секретариат вчера поступило письмо постоянного представителя этой страны с просьбой предоставить ей право выступить на данном заседании. Мало того, что, в отличие от всех остальных заявок, включая Польшу и Евросоюз, оно составлено с грубым нарушением сложившейся практики и не адресовано председателю Совета Безопасности, оно даже не содержит базовых протокольных формул, принятых в дипломатической практике", – сказал российский дипломат. Небензя отметил, что РФ, тем не менее, не видит никаких проблем, чтобы Украина была допущена до заседания, о чем сразу дала понять. Нужен был лишь правильно составленный запрос, что Киев так и не сделал. "Полагаю, дело в том, что им (Украине - ред.) принципиально важно показать, что они стоят выше правил, установленных в Совете Безопасности, и, в отличие от других делегаций, запрашивающихся по правилу 37, включая европейские государства, имеют право диктовать свои правила игры. Это мы как председательство допустить не можем", – добавил российский постпред. Тем не менее, РФ на правах председателя в СБ допустила участие Украины в заседании – только с учетом того, что просьбу выдвинули США, отметил Небензя. "Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком по сути чисто процедурном вопросе, как участие в заседании Совета Безопасности ООН, и даже в этом ей вынуждены руководить ее спонсоры", - подытожил он. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://ria.ru/20240709/nebenzya-1958601638.html
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в мире, украина, киев, россия, василий небензя, анатолий антонов, оон, совет безопасности оон
В мире, Украина, Киев, Россия, Василий Небензя, Анатолий Антонов, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН

Небензя: заявка Украины на участие в заседании СБ ООН составлена с нарушениями

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН . Архивное фото
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН во вторник, заявка Киева была составлена с грубыми нарушениями, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Небензя ответил на реакцию генсека ООН на трагедию в Киеве
Вчера, 19:15
«
"Я бы хотел в открытом режиме разъяснить ситуацию вокруг участия в сегодняшнем заседании Украины. В секретариат вчера поступило письмо постоянного представителя этой страны с просьбой предоставить ей право выступить на данном заседании. Мало того, что, в отличие от всех остальных заявок, включая Польшу и Евросоюз, оно составлено с грубым нарушением сложившейся практики и не адресовано председателю Совета Безопасности, оно даже не содержит базовых протокольных формул, принятых в дипломатической практике", – сказал российский дипломат.
Небензя отметил, что РФ, тем не менее, не видит никаких проблем, чтобы Украина была допущена до заседания, о чем сразу дала понять. Нужен был лишь правильно составленный запрос, что Киев так и не сделал.
«
"Полагаю, дело в том, что им (Украине - ред.) принципиально важно показать, что они стоят выше правил, установленных в Совете Безопасности, и, в отличие от других делегаций, запрашивающихся по правилу 37, включая европейские государства, имеют право диктовать свои правила игры. Это мы как председательство допустить не можем", – добавил российский постпред.
Тем не менее, РФ на правах председателя в СБ допустила участие Украины в заседании – только с учетом того, что просьбу выдвинули США, отметил Небензя.
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8 июля, 18:13
«
"Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком по сути чисто процедурном вопросе, как участие в заседании Совета Безопасности ООН, и даже в этом ей вынуждены руководить ее спонсоры", - подытожил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
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Вчера, 17:13
 
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