Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН
Небензя: заявка Украины на участие в заседании СБ ООН составлена с нарушениями
Заседание СБ ООН . Архивное фото
ООН, 9 июл – РИА Новости. Делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН во вторник, заявка Киева была составлена с грубыми нарушениями, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Во вторник по запросу западных стран проходит заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
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"Я бы хотел в открытом режиме разъяснить ситуацию вокруг участия в сегодняшнем заседании Украины. В секретариат вчера поступило письмо постоянного представителя этой страны с просьбой предоставить ей право выступить на данном заседании. Мало того, что, в отличие от всех остальных заявок, включая Польшу и Евросоюз, оно составлено с грубым нарушением сложившейся практики и не адресовано председателю Совета Безопасности, оно даже не содержит базовых протокольных формул, принятых в дипломатической практике", – сказал российский дипломат.
Небензя отметил, что РФ, тем не менее, не видит никаких проблем, чтобы Украина была допущена до заседания, о чем сразу дала понять. Нужен был лишь правильно составленный запрос, что Киев так и не сделал.
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"Полагаю, дело в том, что им (Украине - ред.) принципиально важно показать, что они стоят выше правил, установленных в Совете Безопасности, и, в отличие от других делегаций, запрашивающихся по правилу 37, включая европейские государства, имеют право диктовать свои правила игры. Это мы как председательство допустить не можем", – добавил российский постпред.
Тем не менее, РФ на правах председателя в СБ допустила участие Украины в заседании – только с учетом того, что просьбу выдвинули США, отметил Небензя.
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"Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком по сути чисто процедурном вопросе, как участие в заседании Совета Безопасности ООН, и даже в этом ей вынуждены руководить ее спонсоры", - подытожил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.