https://ria.ru/20240709/ndfl-1958496552.html

Госдума приняла в II чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла в II чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 09.07.2024

Госдума приняла в II чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ, документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу уплаты налога в рамках... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:20

2024-07-09T14:20

2024-07-09T14:51

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ, документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу уплаты налога в рамках совершенствования фискальной системы.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, сохраняется базовая ставка в 13%. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до пяти миллионов рублей в год, 18% — на доход до 20 миллионов, 20% — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22%. Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а только с превышения.При этом из-под повышенного НДФЛ выводятся денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки.Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13%, свыше этой суммы — 15%).Законопроект увеличивает до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей. Для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.Помимо этого, меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере пяти миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо. Теперь те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по пять миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.Кроме того, если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.Третье чтение запланировано на 10 июля.

https://ria.ru/20240626/ndfl-1955515780.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, госдума рф, ндфл