https://ria.ru/20240709/navalnaja-1958609804.html

Навальной грозит до шести лет лишения свободы

Навальной грозит до шести лет лишения свободы - РИА Новости, 09.07.2024

Навальной грозит до шести лет лишения свободы

Юлии Навального, которую московский суд во вторник заочно арестовал по делу об участии в экстремистском сообществе, грозит от 2 до 6 лет лишения свободы,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:57

2024-07-09T19:57

2024-07-09T19:57

происшествия

россия

юлия навальная

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Юлии Навального, которую московский суд во вторник заочно арестовал по делу об участии в экстремистском сообществе, грозит от 2 до 6 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ. Сегодня Басманный суд столицы арестовал Навальную на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск. В суде уточнили, что Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ), данная часть этой уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, следует из УК РФ.

https://ria.ru/20240627/storonnik-1955743782.html

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происшествия, россия, юлия навальная