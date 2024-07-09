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Навальной грозит до шести лет лишения свободы - РИА Новости, 09.07.2024
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19:57 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/navalnaja-1958609804.html
Навальной грозит до шести лет лишения свободы
Навальной грозит до шести лет лишения свободы - РИА Новости, 09.07.2024
Навальной грозит до шести лет лишения свободы
Юлии Навального, которую московский суд во вторник заочно арестовал по делу об участии в экстремистском сообществе, грозит от 2 до 6 лет лишения свободы,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:57
2024-07-09T19:57
происшествия
россия
юлия навальная
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Юлии Навального, которую московский суд во вторник заочно арестовал по делу об участии в экстремистском сообществе, грозит от 2 до 6 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ. Сегодня Басманный суд столицы арестовал Навальную на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск. В суде уточнили, что Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ), данная часть этой уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, следует из УК РФ.
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происшествия, россия, юлия навальная
Происшествия, Россия, Юлия Навальная
Навальной грозит до шести лет лишения свободы

Навальной грозит от 2 до 6 лет лишения свободы за участие в экстремизме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСупруга Алексея Навального Юлия Навальная в зале суда.
Супруга Алексея Навального Юлия Навальная в зале суда. - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Супруга Алексея Навального Юлия Навальная в зале суда.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Юлии Навального, которую московский суд во вторник заочно арестовал по делу об участии в экстремистском сообществе, грозит от 2 до 6 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ.
Сегодня Басманный суд столицы арестовал Навальную на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск.
В суде уточнили, что Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ), данная часть этой уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, следует из УК РФ.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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