https://ria.ru/20240709/nauka-1958227605.html

Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет

Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет - РИА Новости, 09.07.2024

Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет

Потерянное городище старше 2200 лет нашли под Тулой российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Точная датировка памятника археологии эпохи раннего... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T03:00

2024-07-09T03:00

2024-07-09T03:00

наука

наука

куликово поле (заповедник)

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что не найдешь в учебнике

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история

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Потерянное городище старше 2200 лет нашли под Тулой российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Точная датировка памятника археологии эпохи раннего железного века стала возможной благодаря найденному медному античному оболу. В ходе разведки на городище волонтер Тульской археологической экспедиции Юрий Петров определил датировку монеты: отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры (медный сплав, вес - 1,98 грамма).Найденное древнее городище располагается на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка, недалеко от деревни Струково. Памятник однослойный. По словам археологов, жизнь на нем протекала в короткий промежуток времени – в IV-III века до нашей эры.Само городище небольшое (55х25 м), но обладает внушительными укреплениями, которые спустя почти 2500 лет хорошо сохранились: со стороны поля городище защищают три вала и три рва, еще столько же – со стороны реки. Высота валов достигает 2 метров, а глубина рвов – до 1,5 метров. За валами располагалось крупное селище, которое составляет единый археологический комплекс."Там жили представители юхновской культуры – одной из тех, что существовали в эпоху раннего железного века в лесной зоне Европейской части России", – отметил кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров, добавив, что ареал расселения юхновской культуры включал в себя большие пространства Подесенья, Курского Посеймья и правобережья Верхней Оки.На вопрос корреспондента РИА Новости о том, от кого же приходилось обороняться жителям древнего городища, ученый предположил, что основную опасность для них представляли их же соседи."Не надо думать, что на них нападали какие-то племена степняков с юга… В те времена не было ни злата, ни серебра. Главным богатством были люди и скот. Жители городища оборонялись от своих же соплеменников, которые могли напасть в любой момент, забрать скот или, например, выкрасть мастера по цветному металлу", – пояснил ученый.По его словам, само городище, укрепленное со всех сторон, играло роль убежища и некого культового места, где хранилось самое ценное. "Основная же жизнь людей протекала за пределами валов, где располагалось большое селище", – добавил археолог.По его оценкам, древности этого времени изучены пока недостаточно, но найденный ценный памятник археологии открывает неизвестные ранее страницы истории Тульского региона. В планах археологов провести на городище Струково масштабные исследования.

https://ria.ru/20240423/nauka-1941537153.html

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