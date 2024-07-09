Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет
© Фото : Юрий ПетровОбол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э.
© Фото : Юрий Петров
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Потерянное городище старше 2200 лет нашли под Тулой российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Точная датировка памятника археологии эпохи раннего железного века стала возможной благодаря найденному медному античному оболу. В ходе разведки на городище волонтер Тульской археологической экспедиции Юрий Петров определил датировку монеты: отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры (медный сплав, вес - 1,98 грамма).
Найденное древнее городище располагается на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка, недалеко от деревни Струково. Памятник однослойный. По словам археологов, жизнь на нем протекала в короткий промежуток времени – в IV-III века до нашей эры.
© Фото : Юрий ПетровОбол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э.
© Фото : Юрий Петров
Обол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э.
Само городище небольшое (55х25 м), но обладает внушительными укреплениями, которые спустя почти 2500 лет хорошо сохранились: со стороны поля городище защищают три вала и три рва, еще столько же – со стороны реки. Высота валов достигает 2 метров, а глубина рвов – до 1,5 метров. За валами располагалось крупное селище, которое составляет единый археологический комплекс.
"Там жили представители юхновской культуры – одной из тех, что существовали в эпоху раннего железного века в лесной зоне Европейской части России", – отметил кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров, добавив, что ареал расселения юхновской культуры включал в себя большие пространства Подесенья, Курского Посеймья и правобережья Верхней Оки.
© Музей-заповедник "Куликово поле"/Кирилл ФоминПлан Струково
План Струково
© Музей-заповедник "Куликово поле"/Кирилл Фомин
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© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 3
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 3
План Струково
© Музей-заповедник "Куликово поле"/Кирилл Фомин
1 из 3
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 3
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 3
На вопрос корреспондента РИА Новости о том, от кого же приходилось обороняться жителям древнего городища, ученый предположил, что основную опасность для них представляли их же соседи.
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"Не надо думать, что на них нападали какие-то племена степняков с юга… В те времена не было ни злата, ни серебра. Главным богатством были люди и скот. Жители городища оборонялись от своих же соплеменников, которые могли напасть в любой момент, забрать скот или, например, выкрасть мастера по цветному металлу", – пояснил ученый.
По его словам, само городище, укрепленное со всех сторон, играло роль убежища и некого культового места, где хранилось самое ценное. "Основная же жизнь людей протекала за пределами валов, где располагалось большое селище", – добавил археолог.
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По его оценкам, древности этого времени изучены пока недостаточно, но найденный ценный памятник археологии открывает неизвестные ранее страницы истории Тульского региона. В планах археологов провести на городище Струково масштабные исследования.