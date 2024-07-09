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Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет - РИА Новости, 09.07.2024
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Наука
 
03:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nauka-1958227605.html
Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет
Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет - РИА Новости, 09.07.2024
Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет
Потерянное городище старше 2200 лет нашли под Тулой российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Точная датировка памятника археологии эпохи раннего... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:00
2024-07-09T03:00
наука
наука
куликово поле (заповедник)
социальный навигатор
россия
что не найдешь в учебнике
тула
история
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Потерянное городище старше 2200 лет нашли под Тулой российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Точная датировка памятника археологии эпохи раннего железного века стала возможной благодаря найденному медному античному оболу. В ходе разведки на городище волонтер Тульской археологической экспедиции Юрий Петров определил датировку монеты: отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры (медный сплав, вес - 1,98 грамма).Найденное древнее городище располагается на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка, недалеко от деревни Струково. Памятник однослойный. По словам археологов, жизнь на нем протекала в короткий промежуток времени – в IV-III века до нашей эры.Само городище небольшое (55х25 м), но обладает внушительными укреплениями, которые спустя почти 2500 лет хорошо сохранились: со стороны поля городище защищают три вала и три рва, еще столько же – со стороны реки. Высота валов достигает 2 метров, а глубина рвов – до 1,5 метров. За валами располагалось крупное селище, которое составляет единый археологический комплекс."Там жили представители юхновской культуры – одной из тех, что существовали в эпоху раннего железного века в лесной зоне Европейской части России", – отметил кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров, добавив, что ареал расселения юхновской культуры включал в себя большие пространства Подесенья, Курского Посеймья и правобережья Верхней Оки.На вопрос корреспондента РИА Новости о том, от кого же приходилось обороняться жителям древнего городища, ученый предположил, что основную опасность для них представляли их же соседи.&quot;Не надо думать, что на них нападали какие-то племена степняков с юга… В те времена не было ни злата, ни серебра. Главным богатством были люди и скот. Жители городища оборонялись от своих же соплеменников, которые могли напасть в любой момент, забрать скот или, например, выкрасть мастера по цветному металлу&quot;, – пояснил ученый.По его словам, само городище, укрепленное со всех сторон, играло роль убежища и некого культового места, где хранилось самое ценное. "Основная же жизнь людей протекала за пределами валов, где располагалось большое селище", – добавил археолог.По его оценкам, древности этого времени изучены пока недостаточно, но найденный ценный памятник археологии открывает неизвестные ранее страницы истории Тульского региона. В планах археологов провести на городище Струково масштабные исследования.
https://ria.ru/20240423/nauka-1941537153.html
https://ria.ru/20240520/nauka-1946692730.html
россия
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наука, куликово поле (заповедник), социальный навигатор, россия, что не найдешь в учебнике, тула, история, археология, городище
Наука, Наука, Куликово поле (заповедник), Социальный навигатор, Россия, Что не найдешь в учебнике, Тула, история, Археология, Городище

Неведомый народ. В России нашли городище старше 2200 лет

© Фото : Юрий ПетровОбол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э.
Обол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э. - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Юрий Петров
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Потерянное городище старше 2200 лет нашли под Тулой российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Точная датировка памятника археологии эпохи раннего железного века стала возможной благодаря найденному медному античному оболу. В ходе разведки на городище волонтер Тульской археологической экспедиции Юрий Петров определил датировку монеты: отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры (медный сплав, вес - 1,98 грамма).
Найденное древнее городище располагается на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка, недалеко от деревни Струково. Памятник однослойный. По словам археологов, жизнь на нем протекала в короткий промежуток времени – в IV-III века до нашей эры.
© Фото : Юрий ПетровОбол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э.
Обол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э. - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Юрий Петров
Обол из медного сплава весом 1,98 грамма Боспорского царства времен Перисада II. Отчеканен в Пантикапее в 275-245 гг. до н.э.
Само городище небольшое (55х25 м), но обладает внушительными укреплениями, которые спустя почти 2500 лет хорошо сохранились: со стороны поля городище защищают три вала и три рва, еще столько же – со стороны реки. Высота валов достигает 2 метров, а глубина рвов – до 1,5 метров. За валами располагалось крупное селище, которое составляет единый археологический комплекс.
"Там жили представители юхновской культуры – одной из тех, что существовали в эпоху раннего железного века в лесной зоне Европейской части России", – отметил кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров, добавив, что ареал расселения юхновской культуры включал в себя большие пространства Подесенья, Курского Посеймья и правобережья Верхней Оки.
© Музей-заповедник "Куликово поле"/Кирилл ФоминПлан Струково
План Струково
План Струково
© Музей-заповедник "Куликово поле"/Кирилл Фомин
1 из 3
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 3
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 3
План Струково
© Музей-заповедник "Куликово поле"/Кирилл Фомин
1 из 3
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 3
Фрагменты лепной керамики, найденные во время разведочных работ на городище
© Фото : Роман Солопов/Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 3
На вопрос корреспондента РИА Новости о том, от кого же приходилось обороняться жителям древнего городища, ученый предположил, что основную опасность для них представляли их же соседи.
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«

"Не надо думать, что на них нападали какие-то племена степняков с юга… В те времена не было ни злата, ни серебра. Главным богатством были люди и скот. Жители городища оборонялись от своих же соплеменников, которые могли напасть в любой момент, забрать скот или, например, выкрасть мастера по цветному металлу", – пояснил ученый.

По его словам, само городище, укрепленное со всех сторон, играло роль убежища и некого культового места, где хранилось самое ценное. "Основная же жизнь людей протекала за пределами валов, где располагалось большое селище", – добавил археолог.
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20 мая, 03:00
По его оценкам, древности этого времени изучены пока недостаточно, но найденный ценный памятник археологии открывает неизвестные ранее страницы истории Тульского региона. В планах археологов провести на городище Струково масштабные исследования.
 
НаукаНаукаКуликово поле (заповедник)Социальный навигаторРоссияЧто не найдешь в учебникеТулаисторияАрхеологияГородище
 
 
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