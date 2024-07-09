https://ria.ru/20240709/nato-1958620774.html

НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан

НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан - РИА Новости, 09.07.2024

НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан

НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Киева, включая новое командование в Германии по подготовке солдат и снабжению Украины, заявил во... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:02

2024-07-09T21:02

2024-07-09T21:54

в мире

украина

германия

сша

джейк салливан

нато

вооруженные силы украины

f-16

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ВАШИНГТОН , 9 июл - РИА Новости. НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Киева, включая новое командование в Германии по подготовке солдат и снабжению Украины, заявил во вторник Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "В ближайшие дни НАТО объявит о новых, основательных мерах поддержки (для Украины - ред.), включая новое военное командование в Германии," - заявил Салливан на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне. Меры поддержки будут включать обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и финансовую помощь в объеме 40 миллиардов долларов, добавил советник президента."Мы также анонсируем, как мы собираемся усилить критические возможности противовоздушной обороны Украины, и как мы собираемся выстраивать воздушную мощь Украины через поставки F-16", - сказал Салливан.Ранее США обещали на этой неделе объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240209/postavki-1926495268.html

украина

германия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, сша, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины, f-16