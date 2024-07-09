НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан
Салливан: НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Украины
© AP Photo / Susan WalshСоветник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН , 9 июл - РИА Новости. НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Киева, включая новое командование в Германии по подготовке солдат и снабжению Украины, заявил во вторник Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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"В ближайшие дни НАТО объявит о новых, основательных мерах поддержки (для Украины - ред.), включая новое военное командование в Германии," - заявил Салливан на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.
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Меры поддержки будут включать обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и финансовую помощь в объеме 40 миллиардов долларов, добавил советник президента.
"Мы также анонсируем, как мы собираемся усилить критические возможности противовоздушной обороны Украины, и как мы собираемся выстраивать воздушную мощь Украины через поставки F-16", - сказал Салливан.
Ранее США обещали на этой неделе объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.