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НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан - РИА Новости, 09.07.2024
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21:02 09.07.2024 (обновлено: 21:54 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/nato-1958620774.html
НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан
НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан - РИА Новости, 09.07.2024
НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан
НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Киева, включая новое командование в Германии по подготовке солдат и снабжению Украины, заявил во... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:02
2024-07-09T21:54
в мире
украина
германия
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН , 9 июл - РИА Новости. НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Киева, включая новое командование в Германии по подготовке солдат и снабжению Украины, заявил во вторник Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "В ближайшие дни НАТО объявит о новых, основательных мерах поддержки (для Украины - ред.), включая новое военное командование в Германии," - заявил Салливан на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне. Меры поддержки будут включать обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и финансовую помощь в объеме 40 миллиардов долларов, добавил советник президента."Мы также анонсируем, как мы собираемся усилить критические возможности противовоздушной обороны Украины, и как мы собираемся выстраивать воздушную мощь Украины через поставки F-16", - сказал Салливан.Ранее США обещали на этой неделе объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240209/postavki-1926495268.html
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в мире, украина, германия, сша, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Германия, США, Джейк Салливан, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
НАТО скоро объявит о новых мерах поддержки Украины, заявил Салливан

Салливан: НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Украины

© AP Photo / Susan WalshСоветник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН , 9 июл - РИА Новости. НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Киева, включая новое командование в Германии по подготовке солдат и снабжению Украины, заявил во вторник Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"В ближайшие дни НАТО объявит о новых, основательных мерах поддержки (для Украины - ред.), включая новое военное командование в Германии," - заявил Салливан на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.
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Меры поддержки будут включать обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и финансовую помощь в объеме 40 миллиардов долларов, добавил советник президента.
"Мы также анонсируем, как мы собираемся усилить критические возможности противовоздушной обороны Украины, и как мы собираемся выстраивать воздушную мощь Украины через поставки F-16", - сказал Салливан.
Ранее США обещали на этой неделе объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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В миреУкраинаГерманияСШАДжейк СалливанНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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