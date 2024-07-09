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НАТО усиливает присутствие в Балтии, заявило Минобороны Литвы - РИА Новости, 09.07.2024
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19:54 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nato-1958609324.html
НАТО усиливает присутствие в Балтии, заявило Минобороны Литвы
НАТО усиливает присутствие в Балтии, заявило Минобороны Литвы - РИА Новости, 09.07.2024
НАТО усиливает присутствие в Балтии, заявило Минобороны Литвы
НАТО усиливает присутствие в Балтии, чтобы иметь возможности при необходимости вести бои на границе, заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:54
2024-07-09T19:54
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. НАТО усиливает присутствие в Балтии, чтобы иметь возможности при необходимости вести бои на границе, заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. "Сейчас мы продвигаемся с планом обороны НАТО, с передовым присутствием (альянса), работаем над размещением большего количества войск, чтобы быть готовыми сражаться на границе, если понадобится. Но цель - сдерживание", - сказал Касчюнас на мероприятии, организованном изданиями Politico и Welt. По его словам, страны Балтии в рамках плана обороны НАТО пытаются также "заполнить пробелы" в оснащении системами ПВО, дальнобойным оружием, для чего нужно "больше оборонных расходов". Ранее президенты Латвии, Польши и Румынии перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет значительно усиливать присутствие на восточном фланге. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, балтия, москва, нато, politico, welt, в мире
Россия, Балтия, Москва, НАТО, Politico, Welt, В мире
НАТО усиливает присутствие в Балтии, заявило Минобороны Литвы

МО Литвы: НАТО усиливает присутствие в Балтии для возможности воевать на границе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. НАТО усиливает присутствие в Балтии, чтобы иметь возможности при необходимости вести бои на границе, заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.
«
"Сейчас мы продвигаемся с планом обороны НАТО, с передовым присутствием (альянса), работаем над размещением большего количества войск, чтобы быть готовыми сражаться на границе, если понадобится. Но цель - сдерживание", - сказал Касчюнас на мероприятии, организованном изданиями Politico и Welt.
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По его словам, страны Балтии в рамках плана обороны НАТО пытаются также "заполнить пробелы" в оснащении системами ПВО, дальнобойным оружием, для чего нужно "больше оборонных расходов".
Ранее президенты Латвии, Польши и Румынии перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет значительно усиливать присутствие на восточном фланге.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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