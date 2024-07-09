https://ria.ru/20240709/nato-1958607419.html

НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен

НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.07.2024

НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен

Союзники по НАТО передадут ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:46

2024-07-09T19:46

2024-07-09T19:46

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО передадут ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня мы объявляем, что союзники по НАТО предоставят более 7 миллионов долларов для покупки оборудования для женщин в вооруженных силах Украины, включая более 10 тысяч бронежилетов, формы и обуви", - заявил Блинкен на одном из мероприятий саммита НАТО в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240709/raketa-1958563955.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины