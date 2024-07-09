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НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nato-1958607419.html
НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен
НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.07.2024
НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен
Союзники по НАТО передадут ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:46
2024-07-09T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
энтони блинкен
сергей лавров
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО передадут ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня мы объявляем, что союзники по НАТО предоставят более 7 миллионов долларов для покупки оборудования для женщин в вооруженных силах Украины, включая более 10 тысяч бронежилетов, формы и обуви", - заявил Блинкен на одном из мероприятий саммита НАТО в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240709/raketa-1958563955.html
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
НАТО закупит для ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил Блинкен

Блинкен: союзники по НАТО передадут ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО передадут ВСУ более 10 тысяч женских бронежилетов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Сегодня мы объявляем, что союзники по НАТО предоставят более 7 миллионов долларов для покупки оборудования для женщин в вооруженных силах Украины, включая более 10 тысяч бронежилетов, формы и обуви", - заявил Блинкен на одном из мероприятий саммита НАТО в Вашингтоне.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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