https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html

В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине

В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине - РИА Новости, 09.07.2024

В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине

Провал стратегии Североатлантического альянса в украинском и других конфликтах ведет к расколу в военном блоке, пишет профессор Гарвардского университета Стивен РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:53

2024-07-09T12:53

2024-07-09T12:53

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нато

гарвардский университет

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Провал стратегии Североатлантического альянса в украинском и других конфликтах ведет к расколу в военном блоке, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."Конфликт (на Украине. — Прим. ред.) вряд ли закончится триумфом альянса. Принимая во внимание этот послужной список (конфликты с участием НАТО. — Прим. ред.), можно понять, почему сомнения в ценности альянса возросли на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе", — отметил он.Уолт подчеркнул, что интересы Европы и США постепенно расходятся, а это обязательно отразится на НАТО. По его мнению, вопрос заключается в том, как быстро будет происходить этот процесс и как далеко он зайдет."Так что наслаждайтесь 75-й годовщиной, но не воспринимайте слишком серьезно громкие заявления о трансатлантической солидарности, которые вы, вероятно, услышите", — заключил эксперт.Издания Bloomberg и Financial Times сообщили, что саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в плачевном состоянии.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958450905.html

https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958411901.html

украина

европа

сша

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в мире, украина, европа, сша, нато, гарвардский университет