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В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине - РИА Новости, 09.07.2024
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12:53 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html
В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине
В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине - РИА Новости, 09.07.2024
В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине
Провал стратегии Североатлантического альянса в украинском и других конфликтах ведет к расколу в военном блоке, пишет профессор Гарвардского университета Стивен РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:53
2024-07-09T12:53
в мире
украина
европа
сша
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Провал стратегии Североатлантического альянса в украинском и других конфликтах ведет к расколу в военном блоке, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."Конфликт (на Украине. — Прим. ред.) вряд ли закончится триумфом альянса. Принимая во внимание этот послужной список (конфликты с участием НАТО. — Прим. ред.), можно понять, почему сомнения в ценности альянса возросли на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе", — отметил он.Уолт подчеркнул, что интересы Европы и США постепенно расходятся, а это обязательно отразится на НАТО. По его мнению, вопрос заключается в том, как быстро будет происходить этот процесс и как далеко он зайдет."Так что наслаждайтесь 75-й годовщиной, но не воспринимайте слишком серьезно громкие заявления о трансатлантической солидарности, которые вы, вероятно, услышите", — заключил эксперт.Издания Bloomberg и Financial Times сообщили, что саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в плачевном состоянии.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958450905.html
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в мире, украина, европа, сша, нато, гарвардский университет
В мире, Украина, Европа, США, НАТО, Гарвардский университет
В США раскрыли, что ждет НАТО из-за провала на Украине

FP: фиаско НАТО на Украине и в других конфликтах ведет к расколу в альянсе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Провал стратегии Североатлантического альянса в украинском и других конфликтах ведет к расколу в военном блоке, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
"Конфликт (на Украине. — Прим. ред.) вряд ли закончится триумфом альянса. Принимая во внимание этот послужной список (конфликты с участием НАТО. — Прим. ред.), можно понять, почему сомнения в ценности альянса возросли на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе", — отметил он.
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Уолт подчеркнул, что интересы Европы и США постепенно расходятся, а это обязательно отразится на НАТО. По его мнению, вопрос заключается в том, как быстро будет происходить этот процесс и как далеко он зайдет.
"Так что наслаждайтесь 75-й годовщиной, но не воспринимайте слишком серьезно громкие заявления о трансатлантической солидарности, которые вы, вероятно, услышите", — заключил эксперт.
Издания Bloomberg и Financial Times сообщили, что саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в плачевном состоянии.
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