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Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 09.07.2024
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07:01 09.07.2024 (обновлено: 08:20 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/nato-1958406191.html
Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 09.07.2024
Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО 10 и 11 июля намерен обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с альянсом, заявил на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:01
2024-07-09T08:20
в мире
япония
токио
атлантический океан
фумио кисида
есимаса хаяси
нато
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО 10 и 11 июля намерен обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с альянсом, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО – третье подряд с 2022 года. Он вновь подтвердит вместе с другими лидерами неотделимость обеспечения безопасности в Атлантическом океане от безопасности Индо-Тихоокеанского региона, а также обсудит ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и намерен укрепить сотрудничество Японии и НАТО", - сказал Хаяси. Также с 12 по 14 июля Кисида совершит визит в Германию. "Это первый визит за 7 лет с 2017 года. Сотрудничество двух стран становится еще более важным, чем ранее. Обмены двух стран, в том числе и в области безопасности, становятся все более активными, необходимо еще более укрепить сотрудничество", - сказал Хаяси.
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в мире, япония, токио, атлантический океан, фумио кисида, есимаса хаяси, нато
В мире, Япония, Токио, Атлантический океан, Фумио Кисида, Есимаса Хаяси, НАТО

Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО 10 и 11 июля намерен обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с альянсом, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"Участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО – третье подряд с 2022 года. Он вновь подтвердит вместе с другими лидерами неотделимость обеспечения безопасности в Атлантическом океане от безопасности Индо-Тихоокеанского региона, а также обсудит ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и намерен укрепить сотрудничество Японии и НАТО", - сказал Хаяси.
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Также с 12 по 14 июля Кисида совершит визит в Германию. "Это первый визит за 7 лет с 2017 года. Сотрудничество двух стран становится еще более важным, чем ранее. Обмены двух стран, в том числе и в области безопасности, становятся все более активными, необходимо еще более укрепить сотрудничество", - сказал Хаяси.
 
В миреЯпонияТокиоАтлантический океанФумио КисидаЕсимаса ХаясиНАТО
 
 
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