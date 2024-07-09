https://ria.ru/20240709/nato-1958406191.html

Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 09.07.2024

Кисида на саммите НАТО хочет обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО 10 и 11 июля намерен обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с альянсом, заявил на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:01

2024-07-09T07:01

2024-07-09T08:20

в мире

япония

токио

атлантический океан

фумио кисида

есимаса хаяси

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910505399_221:332:2898:1838_1920x0_80_0_0_4f28751d1faafa975c698ec74581a45f.jpg

ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО 10 и 11 июля намерен обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с альянсом, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО – третье подряд с 2022 года. Он вновь подтвердит вместе с другими лидерами неотделимость обеспечения безопасности в Атлантическом океане от безопасности Индо-Тихоокеанского региона, а также обсудит ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и намерен укрепить сотрудничество Японии и НАТО", - сказал Хаяси. Также с 12 по 14 июля Кисида совершит визит в Германию. "Это первый визит за 7 лет с 2017 года. Сотрудничество двух стран становится еще более важным, чем ранее. Обмены двух стран, в том числе и в области безопасности, становятся все более активными, необходимо еще более укрепить сотрудничество", - сказал Хаяси.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html

япония

токио

атлантический океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, токио, атлантический океан, фумио кисида, есимаса хаяси, нато