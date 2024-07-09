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СМИ назвали главное условие, из-за которого Украина не вступит в НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
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03:49 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nato-1958398325.html
СМИ назвали главное условие, из-за которого Украина не вступит в НАТО
СМИ назвали главное условие, из-за которого Украина не вступит в НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ назвали главное условие, из-за которого Украина не вступит в НАТО
Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией, пишет австрийский аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:49
2024-07-09T03:49
в мире
украина
россия
майкл карпентер
владимир путин
нато
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией, пишет австрийский аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics.Как отмечает автор, Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире. Многочисленные сообщения о коррупции на Украине регулярно освещаются даже в западных СМИ."Коррупция становится серьезной внешнеполитической проблемой для Украины, стремящейся к членству в ЕС и НАТО. Государству с такой большой проблемой трудно соответствовать требованиям для вступления в альянс. Существуют минимальные стандарты, которым необходимо соответствовать. Но Украина не соответствует даже этим стандартам", — подчеркивает он.По его словам, в большинстве сообщений о коррупции упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства, особенно министры и высокопоставленные представители ВСУ.&quot;Коррупция ослабляет украинское общество изнутри, создает очень плохой имидж Украины за рубежом и станет серьезной проблемой на переговорах о вступлении в альянс. Поэтому очевидно, что Украина в таком состоянии не может всерьез быть принята в НАТО или ЕС&quot;, — резюмирует Поппель.Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240709/nato-1958397083.html
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в мире, украина, россия, майкл карпентер, владимир путин, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Майкл Карпентер, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
СМИ назвали главное условие, из-за которого Украина не вступит в НАТО

InfoBrics: Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией, пишет австрийский аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics.
Как отмечает автор, Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире. Многочисленные сообщения о коррупции на Украине регулярно освещаются даже в западных СМИ.
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"Коррупция становится серьезной внешнеполитической проблемой для Украины, стремящейся к членству в ЕС и НАТО. Государству с такой большой проблемой трудно соответствовать требованиям для вступления в альянс. Существуют минимальные стандарты, которым необходимо соответствовать. Но Украина не соответствует даже этим стандартам", — подчеркивает он.
По его словам, в большинстве сообщений о коррупции упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства, особенно министры и высокопоставленные представители ВСУ.
«

"Коррупция ослабляет украинское общество изнутри, создает очень плохой имидж Украины за рубежом и станет серьезной проблемой на переговорах о вступлении в альянс. Поэтому очевидно, что Украина в таком состоянии не может всерьез быть принята в НАТО или ЕС", — резюмирует Поппель.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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