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Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам - РИА Новости, 09.07.2024
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам
Вкладчики до 1 декабря должны заплатить налог с доходов по вкладам и накопительным счетам за 2023 год – если они превысили 150 тысяч рублей. Есть ли легальные... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T02:17
2024-07-09T02:17
2024-07-09T02:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Вкладчики до 1 декабря должны заплатить налог с доходов по вкладам и накопительным счетам за 2023 год – если они превысили 150 тысяч рублей. Есть ли легальные способы минимизировать выплаты, агентству "Прайм" рассказал адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов.Прежде всего, это можно сделать через налоговый вычет – это достаточно просто и полностью законно. Во-вторых, можно задуматься о вложении превышающей порог суммы в программы накопительного или инвестиционного страхования, которые освобождены от налога на доход. Но нужно помнить, что у таких программ есть и риски.В любом случае необходимо следить за ключевой ставкой ЦБ. По итогам прошлого года максимум был 15%, поэтому необлагаемый доход – до 150 тысяч рублей. В этом пока она держится на 16% и может быть повышена. Не исключено, что оптимизация налога и не понадобится.
https://ria.ru/20240620/stavka-1954128489.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам
Адвокат Завьялов: уменьшить налог на доход по вкладам можно с помощью вычета