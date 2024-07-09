Рейтинг@Mail.ru
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nalog-1958388173.html
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам - РИА Новости, 09.07.2024
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам
Вкладчики до 1 декабря должны заплатить налог с доходов по вкладам и накопительным счетам за 2023 год – если они превысили 150 тысяч рублей. Есть ли легальные... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T02:17
2024-07-09T02:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Вкладчики до 1 декабря должны заплатить налог с доходов по вкладам и накопительным счетам за 2023 год – если они превысили 150 тысяч рублей. Есть ли легальные способы минимизировать выплаты, агентству "Прайм" рассказал адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов.Прежде всего, это можно сделать через налоговый вычет – это достаточно просто и полностью законно. Во-вторых, можно задуматься о вложении превышающей порог суммы в программы накопительного или инвестиционного страхования, которые освобождены от налога на доход. Но нужно помнить, что у таких программ есть и риски.В любом случае необходимо следить за ключевой ставкой ЦБ. По итогам прошлого года максимум был 15%, поэтому необлагаемый доход – до 150 тысяч рублей. В этом пока она держится на 16% и может быть повышена. Не исключено, что оптимизация налога и не понадобится.
https://ria.ru/20240620/stavka-1954128489.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам

Адвокат Завьялов: уменьшить налог на доход по вкладам можно с помощью вычета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Отделение банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Вкладчики до 1 декабря должны заплатить налог с доходов по вкладам и накопительным счетам за 2023 год – если они превысили 150 тысяч рублей. Есть ли легальные способы минимизировать выплаты, агентству "Прайм" рассказал адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов.
Прежде всего, это можно сделать через налоговый вычет – это достаточно просто и полностью законно. Во-вторых, можно задуматься о вложении превышающей порог суммы в программы накопительного или инвестиционного страхования, которые освобождены от налога на доход. Но нужно помнить, что у таких программ есть и риски.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%
20 июня, 02:15
В любом случае необходимо следить за ключевой ставкой ЦБ. По итогам прошлого года максимум был 15%, поэтому необлагаемый доход – до 150 тысяч рублей. В этом пока она держится на 16% и может быть повышена. Не исключено, что оптимизация налога и не понадобится.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала