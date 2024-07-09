https://ria.ru/20240709/naezd-1958420534.html

В Японии автомобиль наехал на группу дошкольников, есть пострадавшие

В Японии автомобиль наехал на группу дошкольников, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2024

В Японии автомобиль наехал на группу дошкольников, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу дошкольников на переходе, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:44

2024-07-09T09:44

2024-07-09T09:44

япония

в мире

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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу дошкольников на переходе, сообщил телеканал NHK. Автомобиль при повороте направо на перекрестке наехал на группу дошкольников с сопровождающими воспитателями на пешеходном переходе. В группе было 8 детей 2-3 лет и двое взрослых. В больницу доставили четырех детей и двух взрослых. Они в сознании. Полиция задержала 70-летнюю женщину, находившуюся за рулем автомобиля, выясняются обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958416465.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, в мире