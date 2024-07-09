https://ria.ru/20240709/naezd-1958420534.html
В Японии автомобиль наехал на группу дошкольников, есть пострадавшие
В Японии автомобиль наехал на группу дошкольников, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2024
В Японии автомобиль наехал на группу дошкольников, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу дошкольников на переходе, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:44
2024-07-09T09:44
2024-07-09T09:44
япония
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу дошкольников на переходе, сообщил телеканал NHK. Автомобиль при повороте направо на перекрестке наехал на группу дошкольников с сопровождающими воспитателями на пешеходном переходе. В группе было 8 детей 2-3 лет и двое взрослых. В больницу доставили четырех детей и двух взрослых. Они в сознании. Полиция задержала 70-летнюю женщину, находившуюся за рулем автомобиля, выясняются обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958416465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире
В Японии автомобиль наехал на группу дошкольников, есть пострадавшие
В Японии шесть человек пострадали при наезде автомобиля на группу дошкольников