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В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке

В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке - РИА Новости, 09.07.2024

В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке

Мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке в городе Междуреченск Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:48

2024-07-09T09:48

2024-07-09T09:50

происшествия

кемеровская область

междуреченск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 9 июл – РИА Новости. Мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке в городе Междуреченск Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Выявлено сообщение о том, что в городе Междуреченск мужчина, держа в руках топор, преследовал детей. По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельство произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html

кемеровская область

междуреченск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, междуреченск, россия, следственный комитет россии (ск рф)