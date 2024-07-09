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В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке
В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке - РИА Новости, 09.07.2024
В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке
Мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке в городе Междуреченск Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:48
2024-07-09T09:48
2024-07-09T09:50
происшествия
кемеровская область
междуреченск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 9 июл – РИА Новости. Мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке в городе Междуреченск Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Выявлено сообщение о том, что в городе Междуреченск мужчина, держа в руках топор, преследовал детей. По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельство произошедшего, заключили в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, междуреченск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Междуреченск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на детской площадке
В Кузбассе мужчина с топором бегал за детьми на площадке, СК проводит проверку