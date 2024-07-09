https://ria.ru/20240709/moskva-1958635197.html
Источник: топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве
Источник: топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 09.07.2024
Источник: топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве
Немецкий топ-менеджер "Черногорской горнорудной компании" Франк Риттнер найден мертвым в квартире в Москва-Сити, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:55
2024-07-09T22:55
2024-07-09T22:55
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Немецкий топ-менеджер "Черногорской горнорудной компании" Франк Риттнер найден мертвым в квартире в Москва-Сити, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, топ-менеджера "Черногорской горнорудной компании" Франка Риттнера нашли мертвым в квартире дома в Москве-Сити. Предварительно, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Источник: топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве
Немецкого топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве