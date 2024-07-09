https://ria.ru/20240709/moskva-1958635197.html

Источник: топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве

Источник: топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 09.07.2024

Источник: топ-менеджера "Черногорской ГРК" Риттнера нашли мертвым в Москве

Немецкий топ-менеджер "Черногорской горнорудной компании" Франк Риттнер найден мертвым в квартире в Москва-Сити, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:55

2024-07-09T22:55

2024-07-09T22:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Немецкий топ-менеджер "Черногорской горнорудной компании" Франк Риттнер найден мертвым в квартире в Москва-Сити, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, топ-менеджера "Черногорской горнорудной компании" Франка Риттнера нашли мертвым в квартире дома в Москве-Сити. Предварительно, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240506/predsedatel-1944259777.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия