https://ria.ru/20240709/moskva-1958623629.html

Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций

Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций - РИА Новости, 09.07.2024

Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций

Москва и Дели заинтересованы расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, говорится в совместном заявлении по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:29

2024-07-09T21:29

2024-07-09T21:29

технологии

москва

россия

дели

владимир путин

нарендра моди

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва и Дели заинтересованы расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство". "Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи, цифровизации государственного управления и городской среды, мобильной связи, информационной безопасности и так далее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди состоялись во вторник в Москве в рамках официального визита индийского премьера в Россию.

https://ria.ru/20240709/rossija-1958623486.html

москва

россия

дели

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