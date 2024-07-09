https://ria.ru/20240709/moskva-1958623629.html
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций - РИА Новости, 09.07.2024
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций
Москва и Дели заинтересованы расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, говорится в совместном заявлении по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:29
2024-07-09T21:29
2024-07-09T21:29
технологии
москва
россия
дели
владимир путин
нарендра моди
визит моди в москву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва и Дели заинтересованы расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство". "Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи, цифровизации государственного управления и городской среды, мобильной связи, информационной безопасности и так далее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди состоялись во вторник в Москве в рамках официального визита индийского премьера в Россию.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958623486.html
москва
россия
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, дели, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву
Технологии, Москва, Россия, Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций
Москва и Дели намерены расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций