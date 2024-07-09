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Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций - РИА Новости, 09.07.2024
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21:29 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/moskva-1958623629.html
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций - РИА Новости, 09.07.2024
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций
Москва и Дели заинтересованы расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, говорится в совместном заявлении по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:29
2024-07-09T21:29
технологии
москва
россия
дели
владимир путин
нарендра моди
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва и Дели заинтересованы расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство". "Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи, цифровизации государственного управления и городской среды, мобильной связи, информационной безопасности и так далее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди состоялись во вторник в Москве в рамках официального визита индийского премьера в Россию.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958623486.html
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технологии, москва, россия, дели, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву
Технологии, Москва, Россия, Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву
Москва и Дели заинтересованы в сотрудничестве в сфере телекоммуникаций

Москва и Дели намерены расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва и Дели заинтересованы расширять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство".
«
"Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи, цифровизации государственного управления и городской среды, мобильной связи, информационной безопасности и так далее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди состоялись во вторник в Москве в рамках официального визита индийского премьера в Россию.
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия и Индия определили потенциальные сферы сотрудничества
Вчера, 21:28
 
ТехнологииМоскваРоссияДелиВладимир ПутинНарендра МодиВизит Моди в Москву
 
 
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