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В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами - РИА Новости, 09.07.2024
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами
Сход вагона с тремя контейнерами произошел в Москве, задержек в движении поездов не допущено, причины происшествия устанавливаются, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:54
2024-07-09T18:54
2024-07-09T18:54
происшествия
москва
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сход вагона с тремя контейнерами произошел в Москве, задержек в движении поездов не допущено, причины происшествия устанавливаются, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "Организована проверка в связи со сходом вагона на станции Ховрино. По предварительным данным, сегодня, 9 июля 2024 года, на 6 маневровом пути станции Ховрино при маневровых работах по причине неисправности стрелочного перевода произошел сход вагона с тремя контейнерами", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержек в движении поездов не допущено. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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происшествия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами
В Москве на станции Ховрино с рельс сошел вагон с тремя контейнерами