https://ria.ru/20240709/moskva-1958596880.html

В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами

В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами - РИА Новости, 09.07.2024

В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами

Сход вагона с тремя контейнерами произошел в Москве, задержек в движении поездов не допущено, причины происшествия устанавливаются, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:54

2024-07-09T18:54

2024-07-09T18:54

происшествия

москва

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сход вагона с тремя контейнерами произошел в Москве, задержек в движении поездов не допущено, причины происшествия устанавливаются, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "Организована проверка в связи со сходом вагона на станции Ховрино. По предварительным данным, сегодня, 9 июля 2024 года, на 6 маневровом пути станции Ховрино при маневровых работах по причине неисправности стрелочного перевода произошел сход вагона с тремя контейнерами", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержек в движении поездов не допущено. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20240709/arest-1958480124.html

москва

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происшествия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура