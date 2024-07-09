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В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами - РИА Новости, 09.07.2024
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18:54 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/moskva-1958596880.html
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами - РИА Новости, 09.07.2024
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами
Сход вагона с тремя контейнерами произошел в Москве, задержек в движении поездов не допущено, причины происшествия устанавливаются, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:54
2024-07-09T18:54
происшествия
москва
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сход вагона с тремя контейнерами произошел в Москве, задержек в движении поездов не допущено, причины происшествия устанавливаются, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "Организована проверка в связи со сходом вагона на станции Ховрино. По предварительным данным, сегодня, 9 июля 2024 года, на 6 маневровом пути станции Ховрино при маневровых работах по причине неисправности стрелочного перевода произошел сход вагона с тремя контейнерами", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержек в движении поездов не допущено. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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происшествия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами

В Москве на станции Ховрино с рельс сошел вагон с тремя контейнерами

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте схода вагона с тремя контейнерами на станции Ховрино
На месте схода вагона с тремя контейнерами на станции Ховрино - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
На месте схода вагона с тремя контейнерами на станции Ховрино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сход вагона с тремя контейнерами произошел в Москве, задержек в движении поездов не допущено, причины происшествия устанавливаются, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Организована проверка в связи со сходом вагона на станции Ховрино. По предварительным данным, сегодня, 9 июля 2024 года, на 6 маневровом пути станции Ховрино при маневровых работах по причине неисправности стрелочного перевода произошел сход вагона с тремя контейнерами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержек в движении поездов не допущено. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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