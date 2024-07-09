https://ria.ru/20240709/moskva-1958467988.html

В Москве стартовал шестой бронепробег "Дорога мужества"

В Москве стартовал шестой бронепробег "Дорога мужества" - РИА Новости, 09.07.2024

В Москве стартовал шестой бронепробег "Дорога мужества"

Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:43

2024-07-09T12:43

2024-07-09T12:52

россия

москва

владимир путин

группа газ

завод имени лихачева (зил)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958468753_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_6bc4a3cfafa5c749386f656d821b81d4.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР, стартовал на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Бронепробег организован Военно-техническим обществом и проходит с 9 по 16 июля. В рамках него колонна демилитаризованной военной техники пройдет по маршруту Москва - Вязьма - Смоленск - Орша - агрогородок Александрия - Могилев - Смоленск - Вязьма - Москва. Выступая на церемонии открытия пробега, основатель и руководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин рассказал, что организация принимает активное участие в СВО: так, за прошлый год было закуплено и отправлено на фронт снаряжения и оборудования более чем на 50 миллионов рублей. Адресатами являются различные подразделения, в том числе - специальные, в частности и добровольческие отряды "Барс". В ходе пробега его участники преодолеют более 1250 километров пути. В состав колонны войдет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, БМ-13 НМ "Катюша", БМ-8-24, а также военные автомобили: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-67, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1, ЗИС-5 и ГАЗ 66 КШМ. "У нас Россия расширяется, поэтому есть где развернуться", - добавил Мигалин, комментируя возможность проведения пробега по новым маршрутам. Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечивают военнослужащие военной автомобильной инспекции Росгвардии. Первый бронепробег "Дорога Мужества" состоялся в июне 2017 года и вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике в мирное время. За пять дней колонна из 15 единиц техники проехала более 2395 километров по городам, расположенных на территории России и Белоруссии. В 2020 году "Дорога Мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанной по указу президента РФ Владимира Путина. Уже пять лет подряд данная акция поддерживается мэрией Москвы и Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240501/vystavka-1943261350.html

https://ria.ru/20240708/posetiteli-1958382300.html

https://ria.ru/20240709/parad_semey-1958393814.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, группа газ, завод имени лихачева (зил)