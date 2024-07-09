В Москве стартовал шестой бронепробег "Дорога мужества"
В честь 80-летия освобождения Белоруссии стартовал бронепробег "Дорога мужества"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1 во время ежегодного бронепробега "Дорога Мужества" на Поклонной горе в Москве
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1 во время ежегодного бронепробега "Дорога Мужества" на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР, стартовал на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Бронепробег организован Военно-техническим обществом и проходит с 9 по 16 июля. В рамках него колонна демилитаризованной военной техники пройдет по маршруту Москва - Вязьма - Смоленск - Орша - агрогородок Александрия - Могилев - Смоленск - Вязьма - Москва.
Выступая на церемонии открытия пробега, основатель и руководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин рассказал, что организация принимает активное участие в СВО: так, за прошлый год было закуплено и отправлено на фронт снаряжения и оборудования более чем на 50 миллионов рублей. Адресатами являются различные подразделения, в том числе - специальные, в частности и добровольческие отряды "Барс".
В ходе пробега его участники преодолеют более 1250 километров пути. В состав колонны войдет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, БМ-13 НМ "Катюша", БМ-8-24, а также военные автомобили: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-67, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1, ЗИС-5 и ГАЗ 66 КШМ.
"У нас Россия расширяется, поэтому есть где развернуться", - добавил Мигалин, комментируя возможность проведения пробега по новым маршрутам.
Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечивают военнослужащие военной автомобильной инспекции Росгвардии.
Первый бронепробег "Дорога Мужества" состоялся в июне 2017 года и вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике в мирное время. За пять дней колонна из 15 единиц техники проехала более 2395 километров по городам, расположенных на территории России и Белоруссии.
В 2020 году "Дорога Мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанной по указу президента РФ Владимира Путина. Уже пять лет подряд данная акция поддерживается мэрией Москвы и Минобороны РФ.