https://ria.ru/20240709/modi-1958575670.html

Моди пригласил Путина в Индию

Моди пригласил Путина в Индию - РИА Новости, 09.07.2024

Моди пригласил Путина в Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году, совместное заявление по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:49

2024-07-09T17:49

2024-07-09T17:58

индия

нарендра моди

владимир путин

в мире

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Премьер-министр Республики Индии Моди по приглашению президента РФ Путина 8 – 9 июля 2024 года посетил Москву с официальным визитом и принял участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите... Премьер-министр Республики Индии Моди поблагодарил президента РФ Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил Президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите.", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/modi-1958564655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, нарендра моди, владимир путин, в мире, россия