Рейтинг@Mail.ru
Моди пригласил Путина в Индию - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 09.07.2024 (обновлено: 17:58 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/modi-1958575670.html
Моди пригласил Путина в Индию
Моди пригласил Путина в Индию - РИА Новости, 09.07.2024
Моди пригласил Путина в Индию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году, совместное заявление по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:49
2024-07-09T17:58
индия
нарендра моди
владимир путин
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_865404ff180e04c0cadc7b3a25492ded.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Премьер-министр Республики Индии Моди по приглашению президента РФ Путина 8 – 9 июля 2024 года посетил Москву с официальным визитом и принял участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите... Премьер-министр Республики Индии Моди поблагодарил президента РФ Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил Президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите.", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/modi-1958564655.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_f59466a5459fb8a6e8ae6023850e9390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, нарендра моди, владимир путин, в мире, россия
Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, В мире, Россия
Моди пригласил Путина в Индию

Моди пригласил Путина в Индию в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Премьер-министр Республики Индии Моди по приглашению президента РФ Путина 8 – 9 июля 2024 года посетил Москву с официальным визитом и принял участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите... Премьер-министр Республики Индии Моди поблагодарил президента РФ Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил Президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите.", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе
Вчера, 17:17
 
ИндияНарендра МодиВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала