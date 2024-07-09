Моди пригласил Путина в Индию
Моди пригласил Путина в Индию в 2025 году
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Премьер-министр Республики Индии Моди по приглашению президента РФ Путина 8 – 9 июля 2024 года посетил Москву с официальным визитом и принял участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите... Премьер-министр Республики Индии Моди поблагодарил президента РФ Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил Президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите.", - говорится в заявлении.