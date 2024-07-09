Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 09.07.2024 (обновлено: 17:36 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/modi-1958564655.html
МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе
МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе - РИА Новости, 09.07.2024
МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждал конфликт на Украине как в ходе частной беседы в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:17
2024-07-09T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид индии
визит моди в москву
нарендра моди
владимир путин
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958443971_695:126:3379:1636_1920x0_80_0_0_972274b05cf5a70b024fea630c546ecc.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждал конфликт на Украине как в ходе частной беседы в понедельник, так и в ходе переговоров во вторник, заявил первый замглавы индийского МИД Винай Квартра."Российско-украинский конфликт, да, это обсуждалось двумя лидерами, как во время частных бесед на вчерашнем ужине, так и в ходе сегодняшних переговоров", - сказал он на брифинге по итогам встречи лидеров двух стран.Кватра также процитировал слова премьера Индии, заявив, что тот отметил, что решение этого конфликта лежит не "на поле боя"."Он четко сказал, что решение этого конфликта не может быть найдено на поле боя, это возможно только с помощью диалога и дипломатии", - отметил Кватра.
https://ria.ru/20240709/peregovory-1958537969.html
украина
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958443971_648:0:3379:2048_1920x0_80_0_0_ef6223fa4d361f7c06a06b03c57ac08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мид индии, визит моди в москву, нарендра моди, владимир путин, индия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Индии, Визит Моди в Москву, Нарендра Моди, Владимир Путин, Индия, Россия
МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе

МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину на переговорах и в частной беседе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждал конфликт на Украине как в ходе частной беседы в понедельник, так и в ходе переговоров во вторник, заявил первый замглавы индийского МИД Винай Квартра.
"Российско-украинский конфликт, да, это обсуждалось двумя лидерами, как во время частных бесед на вчерашнем ужине, так и в ходе сегодняшних переговоров", - сказал он на брифинге по итогам встречи лидеров двух стран.
Кватра также процитировал слова премьера Индии, заявив, что тот отметил, что решение этого конфликта лежит не "на поле боя".
"Он четко сказал, что решение этого конфликта не может быть найдено на поле боя, это возможно только с помощью диалога и дипломатии", - отметил Кватра.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, заявил Песков
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД ИндииВизит Моди в МосквуНарендра МодиВладимир ПутинИндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала