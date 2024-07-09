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МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе

МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе - РИА Новости, 09.07.2024

МИД Индии: Моди и Путин обсуждали Украину в том числе и в частной беседе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждал конфликт на Украине как в ходе частной беседы в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:17

2024-07-09T17:17

2024-07-09T17:36

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждал конфликт на Украине как в ходе частной беседы в понедельник, так и в ходе переговоров во вторник, заявил первый замглавы индийского МИД Винай Квартра."Российско-украинский конфликт, да, это обсуждалось двумя лидерами, как во время частных бесед на вчерашнем ужине, так и в ходе сегодняшних переговоров", - сказал он на брифинге по итогам встречи лидеров двух стран.Кватра также процитировал слова премьера Индии, заявив, что тот отметил, что решение этого конфликта лежит не "на поле боя"."Он четко сказал, что решение этого конфликта не может быть найдено на поле боя, это возможно только с помощью диалога и дипломатии", - отметил Кватра.

https://ria.ru/20240709/peregovory-1958537969.html

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