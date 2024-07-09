https://ria.ru/20240709/modi-1958563754.html

Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией

Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией - РИА Новости, 09.07.2024

Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией

Премьер Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости расширять торговую корзину, сообщил первый... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:12

2024-07-09T17:12

2024-07-09T17:20

индия

россия

экономика

нарендра моди

владимир путин

визит моди в москву

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости расширять торговую корзину, сообщил первый замглавы индийского МИД Винай Квартра."Премьер-министр отметил необходимость расширения торговой корзины между двумя странами и в этой связи говорил о расширении доступа на рынки для индийских товаров как в сельском хозяйстве, так и в промышленном секторе", - заявил он в ходе брифинга по итогам переговоров лидеров двух стран.Квартра также отметил, что Путин и Моди сосредоточили внимание на важных областях экономики, которые связаны с ростом различных секторов в обеих странах, в частности, на поставках удобрений из России в Индию.

https://ria.ru/20240709/ekonomika-1958555381.html

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индия, россия, экономика, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву, в мире