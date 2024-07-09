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Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией - РИА Новости, 09.07.2024
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17:12 09.07.2024 (обновлено: 17:20 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/modi-1958563754.html
Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией
Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией - РИА Новости, 09.07.2024
Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией
Премьер Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости расширять торговую корзину, сообщил первый... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:12
2024-07-09T17:20
индия
россия
экономика
нарендра моди
владимир путин
визит моди в москву
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости расширять торговую корзину, сообщил первый замглавы индийского МИД Винай Квартра."Премьер-министр отметил необходимость расширения торговой корзины между двумя странами и в этой связи говорил о расширении доступа на рынки для индийских товаров как в сельском хозяйстве, так и в промышленном секторе", - заявил он в ходе брифинга по итогам переговоров лидеров двух стран.Квартра также отметил, что Путин и Моди сосредоточили внимание на важных областях экономики, которые связаны с ростом различных секторов в обеих странах, в частности, на поставках удобрений из России в Индию.
https://ria.ru/20240709/ekonomika-1958555381.html
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индия, россия, экономика, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву, в мире
Индия, Россия, Экономика, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву, В мире
Моди отметил необходимость расширения торговой корзины с Россией

Моди: необходимо расширять торговую корзину между Россией и Индией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости расширять торговую корзину, сообщил первый замглавы индийского МИД Винай Квартра.
"Премьер-министр отметил необходимость расширения торговой корзины между двумя странами и в этой связи говорил о расширении доступа на рынки для индийских товаров как в сельском хозяйстве, так и в промышленном секторе", - заявил он в ходе брифинга по итогам переговоров лидеров двух стран.
Квартра также отметил, что Путин и Моди сосредоточили внимание на важных областях экономики, которые связаны с ростом различных секторов в обеих странах, в частности, на поставках удобрений из России в Индию.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией
Вчера, 16:44
 
ИндияРоссияЭкономикаНарендра МодиВладимир ПутинВизит Моди в МосквуВ мире
 
 
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