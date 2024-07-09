https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html
Индия и Россия приняли важные решения по сотрудничеству, заявил Моди
Индия и Россия приняли важные решения по сотрудничеству, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Индия и Россия приняли важные решения по сотрудничеству, заявил Моди
Индия и Россия приняли важные решения, направленные на укрепление сотрудничества во всех областях, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:34
2024-07-09T16:34
2024-07-09T16:34
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия и Россия приняли важные решения, направленные на укрепление сотрудничества во всех областях, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "В рамках наших сегодняшних переговоров мы приняли новые важные решения, направленные на дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества во всех областях", - сказал Моди. Он добавил, что отношения его страны с Москвой имеют большое значение для всего мира. "В глобальном контексте сегодняшнего дня Индия и Россия, их партнерство приобретает новое значение. Мы оба убеждены, что необходимы дальнейшие усилия для того, чтобы обеспечить глобальную стабильность и мир. В будущем мы продолжим работать сообща на достижение этих целей", - подчеркнул Моди. Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20240709/putin-1958482703.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву
В мире, Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву
Индия и Россия приняли важные решения по сотрудничеству, заявил Моди
Моди: Индия и Россия приняли важные решения по укреплению сотрудничества