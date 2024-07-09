Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере
Моди заявил, что ждет углубления и ускорения сотрудничества с РФ в атомной сфере
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ, что с нетерпением ждет ускорения и углубления сотрудничества Москвы и Нью-Дели в атомной отрасли, а также отметил, что представленная там выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
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"Находиться в павильоне Росатома было очень интересно и захватывающе. Выставка наглядно демонстрирует роль ядерных технологий в обеспечении прогресса, процветания и энергетической безопасности. Я уверен, что выставка вдохновит молодые умы на более глубокое погружение в сферу ядерной науки и технологий на общее благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди.
Также премьер Индии добавил, что был рад познакомиться с ключевыми вехами многолетнего гражданского ядерного сотрудничества России и Индии, которое является основой партнерства двух стран.
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"Мы с нетерпением ждем дальнейшего ускорения и углубления этого сотрудничества", - подчеркнул Моди в записи.
Он также поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что тот сопроводил его на выставке, которую индийский премьер назвал замечательной.
Российский лидер и прибывший в РФ с визитом индийский премьер во вторник осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ и ознакомились с достижениями российской атомной отрасли. -0-