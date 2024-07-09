https://ria.ru/20240709/modi-1958493730.html

Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере

Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере - РИА Новости, 09.07.2024

Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ, что с нетерпением ждет ускорения и углубления сотрудничества... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:14

2024-07-09T14:14

2024-07-09T14:14

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нарендра моди

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ, что с нетерпением ждет ускорения и углубления сотрудничества Москвы и Нью-Дели в атомной отрасли, а также отметил, что представленная там выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий. "Находиться в павильоне Росатома было очень интересно и захватывающе. Выставка наглядно демонстрирует роль ядерных технологий в обеспечении прогресса, процветания и энергетической безопасности. Я уверен, что выставка вдохновит молодые умы на более глубокое погружение в сферу ядерной науки и технологий на общее благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди. Также премьер Индии добавил, что был рад познакомиться с ключевыми вехами многолетнего гражданского ядерного сотрудничества России и Индии, которое является основой партнерства двух стран. "Мы с нетерпением ждем дальнейшего ускорения и углубления этого сотрудничества", - подчеркнул Моди в записи. Он также поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что тот сопроводил его на выставке, которую индийский премьер назвал замечательной. Российский лидер и прибывший в РФ с визитом индийский премьер во вторник осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ и ознакомились с достижениями российской атомной отрасли. -0-

https://ria.ru/20240709/putin-1958457576.html

https://ria.ru/20240709/putin-1958492860.html

индия

россия

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в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", визит моди в москву