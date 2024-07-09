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Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере - РИА Новости, 09.07.2024
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14:14 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/modi-1958493730.html
Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере
Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере - РИА Новости, 09.07.2024
Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере
Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ, что с нетерпением ждет ускорения и углубления сотрудничества... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:14
2024-07-09T14:14
в мире
индия
россия
москва
нарендра моди
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ, что с нетерпением ждет ускорения и углубления сотрудничества Москвы и Нью-Дели в атомной отрасли, а также отметил, что представленная там выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий. "Находиться в павильоне Росатома было очень интересно и захватывающе. Выставка наглядно демонстрирует роль ядерных технологий в обеспечении прогресса, процветания и энергетической безопасности. Я уверен, что выставка вдохновит молодые умы на более глубокое погружение в сферу ядерной науки и технологий на общее благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди. Также премьер Индии добавил, что был рад познакомиться с ключевыми вехами многолетнего гражданского ядерного сотрудничества России и Индии, которое является основой партнерства двух стран. "Мы с нетерпением ждем дальнейшего ускорения и углубления этого сотрудничества", - подчеркнул Моди в записи. Он также поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что тот сопроводил его на выставке, которую индийский премьер назвал замечательной. Российский лидер и прибывший в РФ с визитом индийский премьер во вторник осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ и ознакомились с достижениями российской атомной отрасли. -0-
https://ria.ru/20240709/putin-1958457576.html
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в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", визит моди в москву
В мире, Индия, Россия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Визит Моди в Москву
Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере

Моди заявил, что ждет углубления и ускорения сотрудничества с РФ в атомной сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ, что с нетерпением ждет ускорения и углубления сотрудничества Москвы и Нью-Дели в атомной отрасли, а также отметил, что представленная там выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
«
"Находиться в павильоне Росатома было очень интересно и захватывающе. Выставка наглядно демонстрирует роль ядерных технологий в обеспечении прогресса, процветания и энергетической безопасности. Я уверен, что выставка вдохновит молодые умы на более глубокое погружение в сферу ядерной науки и технологий на общее благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди.
Приезд Моди на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 12:07
Также премьер Индии добавил, что был рад познакомиться с ключевыми вехами многолетнего гражданского ядерного сотрудничества России и Индии, которое является основой партнерства двух стран.
«
"Мы с нетерпением ждем дальнейшего ускорения и углубления этого сотрудничества", - подчеркнул Моди в записи.
Он также поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что тот сопроводил его на выставке, которую индийский премьер назвал замечательной.
Российский лидер и прибывший в РФ с визитом индийский премьер во вторник осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ и ознакомились с достижениями российской атомной отрасли. -0-
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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В миреИндияРоссияМоскваНарендра МодиВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Визит Моди в Москву
 
 
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