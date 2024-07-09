https://ria.ru/20240709/modi-1958488043.html

Индия готова содействовать установлению мира на Украине, заявил Моди

Индия готова содействовать установлению мира на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024

Индия готова содействовать установлению мира на Украине, заявил Моди

Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:53

2024-07-09T13:53

2024-07-09T15:40

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индия

украина

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле."В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть (найдено) посредством войны: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир, мы делаем акцент на диалог, диалог необходим", - сказал Моди."Вчера согласились с тем, чтобы скорейшим образом установить мир. Мы готовы к любому содействию в этом вопросе... Я могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира", - добавил премьер Индии.По его словам, вчера - 8 июля - он обсудил с Путиным в резиденции в Ново-Огарево тематику Украины, обменявшись по ней мнениями "в открытом ключе". Моди сказал, что в ходе состоявшейся неформальной встречи с президентом РФ "возникли очень интересные идеи". Премьер Индии отметил, что услышал позицию Путина и "позитивные взгляды", а также добавил, что "чувствовал оптимизм" и "возникли надежды на будущее".По его словам, вчера - 8 июля - он обсудил с Путиным в резиденции в Ново-Огарево тематику Украины, обменявшись по ней мнениями "в открытом ключе".

https://ria.ru/20240709/putin-1958483842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, украина, нарендра моди