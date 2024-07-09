https://ria.ru/20240709/modi-1958434155.html
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди - РИА Новости, 09.07.2024
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди
Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов, оно было содержательным, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:46
2024-07-09T10:46
2024-07-09T13:01
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов, оно было содержательным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Вчера около трех часов Путин общался с Моди в неформальной обстановке, было достаточно содержательное общение. Общались один на один", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, визит моди в москву
Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Визит Моди в Москву
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди
Песков: неформальное общение Путина и Моди продлилось около трех часов