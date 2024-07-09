https://ria.ru/20240709/modi-1958434155.html

В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди

В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди - РИА Новости, 09.07.2024

В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди

Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов, оно было содержательным, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:46

2024-07-09T10:46

2024-07-09T13:01

политика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

дмитрий песков

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов, оно было содержательным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Вчера около трех часов Путин общался с Моди в неформальной обстановке, было достаточно содержательное общение. Общались один на один", - сказал Песков журналистам.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, визит моди в москву