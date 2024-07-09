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В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди - РИА Новости, 09.07.2024
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10:46 09.07.2024 (обновлено: 13:01 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/modi-1958434155.html
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди - РИА Новости, 09.07.2024
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди
Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов, оно было содержательным, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:46
2024-07-09T13:01
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов, оно было содержательным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Вчера около трех часов Путин общался с Моди в неформальной обстановке, было достаточно содержательное общение. Общались один на один", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, визит моди в москву
Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Визит Моди в Москву
В Кремле рассказали о неформальном общении Путина и Моди

Песков: неформальное общение Путина и Моди продлилось около трех часов

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов, оно было содержательным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вчера около трех часов Путин общался с Моди в неформальной обстановке, было достаточно содержательное общение. Общались один на один", - сказал Песков журналистам.
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